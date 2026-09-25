El exjugador de River Plate, Ezequiel Cirigliano volvió a quedar involucrado en un episodio policial. El exmediocampista, de 34 años, fue detenido este jueves después de protagonizar un forcejeo con un efectivo de seguridad al que, según los primeros reportes, habría intentado quitarle el arma reglamentaria.

El hecho ocurrió en Villa Pineral, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Cirigliano se acercó hasta un puesto de vigilancia y comenzó a enfrentarse físicamente con el policía, con la intención de apoderarse de su pistola.

La situación generó una rápida intervención de otros agentes, que consiguieron controlar al exfutbolista y recuperar el armamento. Luego, efectivos de la Comisaría 4ta procedieron a su detención. La causa quedó caratulada como "Robo" y "Atentado a la autoridad", mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias precisas del episodio.

No es la primera vez que Ezequiel Cirigliano atraviesa un conflicto de estas características. En agosto de 2022 había sido detenido luego de ingresar armado a una vivienda y efectuar disparos. Por aquel episodio permaneció aproximadamente dos meses privado de su libertad, acusado de tentativa de robo.

Sin embargo, aquella causa tuvo posteriormente un giro judicial. La Cámara de Apelaciones de San Martín dictó la falta de mérito para el exjugador y ordenó su liberación. Tras recuperar la libertad, Cirigliano intentó retomar su vida vinculada al fútbol y encontró un espacio en el equipo Senior de River, donde compartió plantel con figuras como Ariel Ortega, Rodrigo Mora y Chori Domínguez.

En 2024, el exmediocampista también buscó regresar al fútbol profesional y se incorporó al Stallion Laguna de Filipinas. Su experiencia en el conjunto asiático fue breve: disputó 11 encuentros antes de quedar en libertad de acción a mediados de ese mismo año.

Ezequiel Cirigliano otra vez preso

La historia de Cirigliano con River comenzó en las divisiones inferiores del club y tuvo su debut en Primera en abril de 2010, cuando apenas tenía 18 años. Durante la temporada 2011/12, en la B Nacional, se transformó en una de las piezas fundamentales del mediocampo del equipo dirigido por Matías Almeyda y llegó incluso a llevar la cinta de capitán.

Con el paso de los años, aquella proyección comenzó a diluirse. Luego de su préstamo al Hellas Verona de Italia, el futbolista atravesó distintos equipos y competencias, con pasos por la MLS, Tigre, Atlético Tucumán y Godoy Cruz, además de otras experiencias en el ascenso. Ahora, su nombre vuelve a aparecer en las noticias por un nuevo episodio policial que terminó con su detención.