El fútbol argentino está de luto. Marcos Franchi, el histórico representante de Diego Armando Maradona y mánager de Juan Román Riquelme, murió este jueves a los 75 años en el Hospital Alemán de Buenos Aires. El empresario atravesaba una grave enfermedad y permaneció internado durante sus últimos días.

La noticia fue confirmada por Matías Almeyda, exjugador y entrenador, quien despidió a Franchi con un emotivo mensaje en sus redes sociales. "Marcos fue mi primer representante, mi amigo; no solo se ocupaba de mi carrera sino que me supo aconsejar siempre como un segundo padre", escribió el Pelado.

Los años más duros junto a Maradona

Franchi se convirtió en el único representante de Maradona en 1990, justo después de que el astro conquistara su segundo Scudetto con el Napoli. Hasta ese momento había compartido la gestión de su carrera con Guillermo Coppola.

Murió Marcos Franchi, histórico representante de Maradona

Su llegada coincidió con una de las etapas más turbulentas en la vida de Maradona. En marzo de 1991, el Diez dio positivo en un control antidoping y recibió una suspensión de 15 meses. Franchi participó en distintas gestiones relacionadas con el futbolista durante ese período, incluyendo su posterior detención en Buenos Aires.

El empresario también tuvo un papel clave en las negociaciones que permitieron el regreso de Maradona al fútbol europeo. Facilitó su llegada al Sevilla en 1992, tras cumplir la sanción, y formó parte de su círculo de confianza durante su breve paso por Newell's Old Boys en 1993.

El día que a Maradona le "cortaron las piernas"

Franchi estuvo presente en uno de los momentos más dolorosos de la carrera de Maradona. Fue parte de la comitiva oficial durante el Mundial de Estados Unidos 1994. Cuando se conoció el segundo doping positivo que marginó al Diez del torneo, el representante estuvo a su lado en aquellas horas críticas.

La relación profesional entre ambos terminó después de ese episodio. Maradona retomó su vínculo con Coppola cuando regresó a Boca Juniors en 1995.

El vínculo con Riquelme y la pelea con Maradona

Tras su etapa junto al Diez, Franchi continuó trabajando como representante de futbolistas. Entre sus principales clientes estuvieron Juan Román Riquelme, Matías Almeyda y Diego Placente, entre otros.

Su rol como agente de Riquelme lo depositó involuntariamente en el centro de una de las peleas más resonadas del fútbol argentino. En marzo de 2009, cuando Riquelme renunció a la Selección Argentina dirigida por Maradona, el propio Diez apuntó directamente contra Franchi. "Marcos Franchi lo mandó a decir lo que dijo", declaró entonces el entrenador.

El mensaje de despedida

Tras conocerse la noticia, la cuenta oficial de Diego Maradona en Instagram publicó un mensaje de despedida para Franchi. "Querido Marcos, gracias por estar siempre, en las buenas y en las malas, que descanses en paz", expresó la publicación.

El empresario también era copropietario de Back Sports, una compañía que compartía con el abogado Daniel Bolotnicoff, fallecido en agosto de 2025.

La muerte de Marcos Franchi marca la despedida de un protagonista que no entraba a la cancha, pero que estuvo presente en varios de los capítulos más intensos y recordados del fútbol argentino.