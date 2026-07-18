La Copa del Mundo ya espera por su nuevo campeón y tanto Argentina como España atraviesan las últimas horas de preparación con realidades muy diferentes. A un día de la gran final del Mundial 2026, la Albiceleste completó su entrenamiento pese a la lluvia que cayó sobre Nueva Jersey, mientras que el conjunto español se vio obligado a suspender su práctica debido a una fuerte tormenta eléctrica.

El clima se convirtió en un protagonista inesperado de la previa. Sin embargo, lejos de alterar los planes, Lionel Scaloni decidió mantener el trabajo programado y aprovechar la jornada para afinar los últimos detalles antes del encuentro que definirá al campeón del mundo.

Con la intensidad propia de una final, el cuerpo técnico argentino utilizó el ensayo para repasar movimientos tácticos, ajustar aspectos defensivos y terminar de delinear el equipo que saldrá al campo este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La principal incógnita continúa estando en el mediocampo. Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister aparecen como números puestos, mientras que el cuarto lugar se lo disputan Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Nicolás González. En defensa, Nahuel Molina corre con ventaja para ocupar el lateral derecho, aunque Gonzalo Montiel sigue siendo una alternativa que el entrenador mantiene bajo análisis.

Por qué España suspendió la práctica

Del otro lado, España vivió una jornada diferente. La fuerte actividad eléctrica registrada en la zona obligó a cancelar el entrenamiento previsto por cuestiones de seguridad. La decisión alteró la planificación del seleccionado europeo, que igualmente continuó con trabajos de recuperación, análisis tácticos y reuniones puertas adentro para preparar el duelo más importante de su camino mundialista.

Más allá de este contratiempo, el equipo español llega con confianza luego de una campaña que fue de menor a mayor. Tras un sorpresivo empate en el debut ante Cabo Verde, encadenó victorias frente a Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica y Francia para instalarse en la gran definición.

Argentina, por su parte, construyó su recorrido con triunfos ante Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos, y luego superó a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra en una exigente fase eliminatoria.

Ahora ya no quedan demasiados secretos. Los entrenadores ultiman detalles, los jugadores intentan controlar la ansiedad y millones de hinchas cuentan las horas para el pitazo inicial. Bajo la lluvia o resguardados del temporal, Argentina y España transitan los últimos preparativos antes de una final que promete quedar grabada en la historia del fútbol.

La espera está llegando a su fin. El domingo, cuando la pelota empiece a rodar en Nueva Jersey, todo el trabajo realizado durante estas semanas quedará atrás. Será el momento de saber quién se queda con la gloria máxima.