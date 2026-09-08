El mundo de las predicciones volvió a poner la mirada sobre Boca Juniors antes de una noche trascendental por la Copa Sudamericana 2026. En la previa del duelo ante San Pablo, una lectura de tarot generó repercusión entre los hinchas del Xeneize al anticipar un escenario favorable para el conjunto argentino, aunque acompañado por algunas advertencias.

La predicción estuvo a cargo de Astrotarot, nombre con el que Walter Lavalle se presenta en X y desde donde suele compartir sus interpretaciones. Esta vez, el tarotista analizó las cartas pensando específicamente en el choque de ida de los cuartos de final, que tiene como escenario a La Bombonera.

Desde el comienzo de su lectura, Lavalle dejó en claro que las sensaciones eran positivas para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. "El partido de hoy lo veo muy positivo para Boca", aseguró, aunque inmediatamente después introdujo un elemento de preocupación vinculado al funcionamiento del ataque y a lo que podría suceder a lo largo de los 90 minutos.

Una serie para el infarto

En ese sentido, el tarotista puso el foco sobre los delanteros y consideró que podrían no tener su mejor actuación. "Aunque no veo muy finos a los delanteros, sí veo bien al resto del equipo en general, 5 de bastos... ¡cuidado!", manifestó. La aparición de esa carta también fue interpretada como una señal que obligaba a prestar especial atención al desarrollo del partido.

Pero la advertencia de Astrotarot no terminó allí. Durante la lectura también apareció la posibilidad de que Boca vuelva a sufrir inconvenientes físicos. "Las lesiones pueden aparecer el día de hoy", expresó, en referencia a una problemática que ya viene condicionando al plantel en medio de una agenda cargada entre la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

Para fundamentar esa interpretación, Walter Lavalle volvió a recurrir a las cartas y explicó: "El emperador, también conocido, en mi estilo con "Saturno" advierte que las limitaciones físicas van a seguir apareciendo con el 10 de espadas arriba del emperador". La lectura llegó mientras el Xeneize ya contaba con bajas importantes para enfrentar al conjunto brasileño.

Una serie para el infarto

Entre los futbolistas que no estaban disponibles aparecían Ayrton Costa, Malcom Braida y Milton Delgado, ausencias que reducían las alternativas para el cuerpo técnico. Sin embargo, pese a las señales relacionadas con lesiones y a las dudas sobre la ofensiva, el pronóstico final del tarotista terminó inclinándose claramente hacia Boca.

"Más allá de eso, el rival no presenta un gran obstáculo. Creo que Boca ganará este partido, dejando alguna duda para el partido de vuelta. Veremos", sentenció Walter Lavalle. De esta manera, el tarot anticipó una victoria del Xeneize ante San Pablo en el primer capítulo de la serie, aunque sin asegurar que el resultado sea suficiente para llegar con tranquilidad a la revancha.