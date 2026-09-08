Se conocieron los candidatos a un nuevo Balón de Oro, y entre los 30 candidatos a ganarlo Lionel Messi y Lautaro Martínez representan a la Selección Argentina. A sus 39 años, Leo suma una nominación más al premio del que es máximo ganador, con ocho, mientras que el Toro lo acompaña tras ser la gran figura del Inter de Milán en los títulos de Serie A (fue goleador de la liga) y Copa Italia, además de lo hecho en la Albiceleste durante el Mundial.

El máximo ganador del premio fue considerado una vez más entre los 30 candidatos. Su enorme actuación en la pasada Copa del Mundo, donde marcó 8 goles, lideró a Argentina camino a la final y se subió por un rato a la cima histórica de los máximos artilleros mundialistas le valió para estar entre los nominados.

Una vez más, Messi está entre los nominados al Balón de Oro. (Foto: Juano Tesone - Clarín)

Por su parte, Lautaro Martínez, quien no tuvo minutos en la final ante España, aunque sí tuvo un gran torneo donde marcó tres tantos, también quedó adentro de los candidatos al Balón de Oro. El bahiense fue el máximo goleador de la Serie A conquistada por su Inter, que además fue campeón de la Coppa Italia. En su octava temporada con el Neroazzurro, el argentino se subió al podio de goleadores históricos del club con 177 tantos.

Todos los candidatos al Balón de Oro