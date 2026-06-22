Mientras la Selección argentina se enfrenta a Austria en una nueva jornada del Mundial 2026, el calendario vuelve a señalar una fecha especial para el fútbol argentino. Este 22 de junio se cumplen 40 años del Gol del Siglo, la obra maestra de Diego Armando Maradona que trascendió generaciones y quedó grabada para siempre en la memoria colectiva de los hinchas.

Hay jugadas que definen partidos y otras que terminan definiendo épocas. La de Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México 1986 pertenece a ese selecto grupo. Aquel día, en los cuartos de final, Diego ya había abierto el marcador con la recordada Mano de Dios. Pero apenas unos minutos después llegaría la acción que lo convertiría en leyenda eterna y que transformaría un partido de fútbol en una pieza única de la historia del deporte.

A los 55 minutos, Maradona recibió la pelota de Héctor "Negro" Enrique en campo propio y comenzó una carrera que todavía hoy parece desafiar toda lógica. Fueron 52 metros recorridos en apenas 10,6 segundos, dejando en el camino a cuanto rival inglés intentó frenarlo. Glenn Hoddle, Peter Reid, Kenny Sansom, Terry Butcher, Terry Fenwick y el arquero Peter Shilton quedaron retratados en una secuencia que el tiempo jamás pudo borrar.

Con 44 pasos, 12 toques y una velocidad cercana a los 18,5 kilómetros por hora, Diego atravesó la mitad de la cancha y llegó al arco rival rodeado de camisetas inglesas. En las tribunas del Estadio Azteca, más de 114 mil espectadores fueron testigos de una jugada irrepetible que terminó de explotar con el relato inmortal de Víctor Hugo Morales. Las frases "Barrilete cósmico" y "¿de qué planeta viniste?" acompañaron para siempre una de las imágenes más emblemáticas de los Mundiales.

Aquella victoria por 2 a 1 significó mucho más que el pase a las semifinales. Fue el impulso de una Selección que luego derrotaría a Bélgica y a Alemania Federal para conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia. Por eso, cada 22 de junio el recuerdo vuelve a aparecer con fuerza en el corazón de los argentinos.

Hoy, con Lionel Messi liderando una nueva ilusión mundialista en Estados Unidos, Canadá y México, la historia vuelve a tender un puente entre generaciones. Pasaron 40 años, cambiaron los protagonistas y los escenarios, pero hay algo que permanece intacto: Diego sigue gambeteando al tiempo.