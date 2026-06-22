Falta cada vez menos. La Selección Argentina jugará su segundo partido del Mundial 2026 ante Austria y el ambiente va tomando cada vez más color. La Scaloneta buscará dar un paso importante hacia la clasificación a la próxima instancia del certamen, y estará acompañada por una gran cantidad de fanáticos que ya van haciéndose presentes. En Prima Multimedios te mostramos algunas imágenes de la previa en Dallas.

Cuenta regresiva: así se vive la previa de Argentina-Austria

En el día de ayer hubo una fuerte presencia de hinchas argentinos en el banderazo que tuvo lugar en el centro de Dallas. Allí un gran número de simpatizantes albicelestes desplegaron banderas y alentaron al equipo, conglomerados a unas 10 cuadras del hotel donde concentra el seleccionado. Hoy, ya a poco del encuentro, el AT&T Stadium de Dallas se va tiñiendo de celeste y blanco y Prima Multimedios te lo muestra.

En el estadio, la gente comienza a aglomerarse a menos de una hora del encuentro. (Foto: Prima Multimedios)

Los hinchas en los alrededores van palpitando el partido. (Argentina copa Dallas en la previa del duelo ante Austria. (Foto: Prima Multimedios))

La entrada correspondiente a los hinchas albicelestes. (Foto: Prima Multimedios)