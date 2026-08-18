El futuro de Julián Álvarez sigue siendo una de las grandes novelas del mercado de pases europeo. Mientras los rumores sobre un posible desembarco de "La Araña" en el Barcelona continúan creciendo y alimentando el debate en España, Diego "Cholo" Simeone decidió salir al cruce de las especulaciones y dejó en claro cuál es la postura del Atlético de Madrid respecto a su máxima figura.

En la previa del debut del conjunto colchonero ante Málaga por la primera fecha de La Liga, el entrenador argentino confirmó una noticia que generó preocupación entre los hinchas: "La Araña" no estará disponible para el estreno de la temporada.

Sin embargo, más allá de la ausencia del campeón del mundo, todas las miradas estuvieron puestas en las consultas sobre su futuro. Simeone no esquivó el tema y fue contundente al referirse al delantero cordobés.

"Yo me encargo de la parte deportiva y de la parte personal; como persona que es, es un chico extraordinario. Estuvimos hablando con Julián, como siempre lo hacemos", explicó el entrenador durante la conferencia de prensa.

Lejos de alimentar las versiones sobre una posible salida, el Cholo dejó una declaración que refleja la importancia que tiene el ex River dentro de su proyecto deportivo.

"Fue y es el mejor jugador que tenemos y sigo pensando en armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, calidad, jerarquía, talento y todo lo que le dio al equipo estos años", aseguró.

Las palabras de Simeone llegan en un momento de máxima incertidumbre para el atacante argentino, cuyo nombre volvió a aparecer en la órbita del Barcelona. Las versiones crecieron en las últimas semanas y reavivaron una historia que comenzó a tomar fuerza durante el Mundial 2026.

El Atlético se planta

Otro de los temas que abordó el entrenador fue la firme postura que adoptó la dirigencia del Atlético de Madrid frente a cualquier intento de negociación por el futbolista.

Simeone fue consultado por las declaraciones de Ángel Gil Marín, uno de los máximos dirigentes del club, quien aseguró que Julián no está en venta. Lejos de dejar lugar para las dudas, el técnico respaldó completamente esa posición. "Si el dueño del club habla tan tajante de la manera que lo hizo, creo que no hay más; está claro lo que expresó", afirmó.

Incluso, Simeone utilizó una llamativa comparación para reforzar su mensaje: "Esto es como cuando vas a juicio: no ha lugar".

A pesar de la firmeza institucional, el entrenador remarcó que su prioridad sigue siendo cuidar al futbolista en medio de la exposición mediática que genera la situación. "Nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en condiciones para que él siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio", concluyó.

Mientras el mercado sigue abierto y los rumores continúan creciendo, Simeone dejó una señal clara: para él, Julián Álvarez sigue siendo la pieza central del Atlético de Madrid. Aunque no estará en el debut de La Liga, el mensaje del Cholo fue contundente y busca ponerle un freno a las especulaciones sobre el futuro de la gran figura argentina.