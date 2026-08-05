Enzo Fernández y Julián Álvarez llevaron su espíritu competitivo hasta sus vacaciones en Ibiza. Los futbolistas de la Selección Argentina se enfrentaron en un partido de pádel y el mediocampista del Chelsea protagonizó una celebración espontánea después de imponerse en uno de los puntos.

La secuencia quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Allí puede observarse a los dos campeones del mundo ubicados en lados opuestos de la red, completamente concentrados en el encuentro, hasta que Enzo consiguió superar a su compañero y festejó con entusiasmo.

El divertido cruce se produjo en el Ibiza Padel Indoor, complejo elegido por los jugadores para incorporar actividad deportiva a sus jornadas de descanso. Enzo Fernández y Julián Álvarez ya habían sido fotografiados previamente en el lugar, pero las nuevas grabaciones permitieron conocer cómo vivieron los partidos desde adentro.

La presencia argentina no quedó limitada al volante del Chelsea y al delantero del Atlético de Madrid. Lisandro Martínez también participó de la jornada junto con otros acompañantes. En uno de los registros aparece el defensor del Manchester United formando dupla y disputando un encuentro en una de las canchas.

Del otro lado de la red se encontraban Julián y otro jugador, mientras que en un campo ubicado al costado podía verse a Enzo afrontando un partido diferente. La disposición de los participantes mostró que no se trató de un único enfrentamiento entre los dos amigos, sino de varios cruces desarrollados durante la misma actividad.

Por la manera en que fueron alternando compañeros y rivales, todo indica que organizaron una especie de triangular. Aunque no trascendieron resultados generales ni se conoció un ganador de la jornada completa, el punto celebrado por el mediocampista alcanzó para exponer la competitividad que mantienen incluso cuando practican otra disciplina.

Enzo Fernández y Julián Álvarez aprovecharon así sus últimos días en Ibiza antes de regresar a las obligaciones con sus respectivos clubes. Lejos de la presión de la Selección Argentina y de las temporadas europeas, encontraron en el pádel una manera de compartir tiempo con amigos, aunque el efusivo festejo dejó claro que ninguno estaba dispuesto a perder.