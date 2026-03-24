La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026 vuelven a combinar gloria deportiva con grandes incentivos económicos. Con el sorteo del pasado jueves en Asunción como punto de partida, los clubes del continente saben que estas competencias representan mucho más que un título: son una oportunidad real de transformar sus finanzas y proyectarse a nivel global.

En la Libertadores, el premio mayor es de 24 millones de dólares para el campeón, pero un equipo que recorre todas las instancias desde la fase de grupos puede acumular más de 32.500.000 en total.

Los montos crecen con cada ronda: desde los 400 mil dólares por partido como local en la Fase 1, hasta los 2.300.000 por disputar las semifinales, pasando por los 1.250.000 en octavos y los 1.700.000 en cuartos. El subcampeón, por su parte, se lleva 7 millones. A eso se suman beneficios adicionales como la Recopa Sudamericana, el Mundial de Clubes y la Intercontinental, además de la clasificación automática a la próxima edición, que garantiza al menos tres millones más.

En la Sudamericana, los números son menores pero igualmente relevantes. El campeón recibe 6.500.000 dólares, mientras que el subcampeón se queda con dos millones. El camino también tiene su recompensa acumulada: desde los 225 o 250 mil de la fase previa y los 900 mil por la etapa de grupos, hasta los 600 mil en octavos, 700 mil en cuartos y 800 mil en semifinales.

Más allá del prestigio deportivo, los números confirman que competir a nivel internacional puede modificar estructuralmente las finanzas de un club. Para muchos, estas copas no son solo una chance de escribir historia, sino también una palanca de crecimiento económico a largo plazo.