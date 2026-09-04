El fútbol argentino pierde a una de sus joyas más desequilibrantes. Cuando parecía que su futuro podía estar en alguno de los grandes del país, Alan Lescano finalmente hará las valijas rumbo a Brasil. Argentinos Juniors cerró la venta de su máxima figura a Vasco da Gama por una cifra millonaria y el enganche continuará su carrera en una de las ligas más competitivas de Sudamérica.

La transferencia se concretó en 9 millones de dólares por la totalidad del pase, una operación que representa una de las ventas más importantes de los últimos años para el conjunto de La Paternal. Días atrás, el Bicho había adquirido el 50 por ciento de la ficha que aún pertenecía a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 millones de dólares, movimiento que terminó siendo clave para concretar el negocio.

La salida del mediocampista se produce en un momento sensible para Argentinos. El equipo dirigido por Nicolás Diez pelea en lo más alto de la tabla anual y también busca quedarse con el Torneo Clausura. Sin embargo, la propuesta económica de Vasco da Gama fue imposible de rechazar y terminó inclinando la balanza.

Durante los últimos mercados de pases, Lescano estuvo en el radar de varios clubes importantes del fútbol argentino. Boca fue uno de los que más interés mostró por el futbolista, atraído por su capacidad para generar juego, romper líneas y aportar gol. No obstante, ninguna de las negociaciones avanzó al nivel de la oferta presentada desde Río de Janeiro.

A sus 24 años, el volante creativo atraviesa el mejor momento de su carrera. Desde su llegada a Argentinos Juniors a mediados de 2023 disputó 127 partidos, marcó 27 goles y se transformó en una de las piezas fundamentales del equipo. Su crecimiento futbolístico despertó el interés de distintos clubes del continente, aunque finalmente fue Vasco da Gama quien se quedó con su ficha.

En Brasil compartirá plantel con varios argentinos y buscará consolidarse en un campeonato de máxima exigencia. Además, existe la posibilidad de que se cruce con Boca en una hipotética semifinal de la Copa Sudamericana, un escenario que agregaría un condimento especial a una transferencia que ya genera repercusiones a ambos lados de la frontera.

Argentinos pierde talento, gambeta y creatividad en el tramo decisivo de la temporada. Brasil, en cambio, recibe a uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol argentino, un jugador que supo ganarse la admiración de propios y extraños y que ahora intentará llevar toda su magia a las canchas del país vecino.