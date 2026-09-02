Cerró el martes el marcado de pases europeo de cara a la temporada 2026-27. El Manchester City fue quien dio el último golpe llevándose a Enzo Fernández por una cifra millonaria. La Premier League sigue marcando tendencia, con 9 de los 10 traspasos más caros del mercado actual.

El fútbol inglés fue el que más movimientos millonarios hizo. Los Ciudadanos rompieron el techo en la última jornada de pases quedándose con Enzo Fernández con una compra de 145 millones al Chelsea. El mes anterior, ya había hecho una inversión de 134.5 millones por Elliot Anderson del Nottingham Forest, y puso 95 millones por marroquí Yassine Bouadi, procedente del Lille.

El Chelsea había roto el mercado semanas anteriores con la contratación por 138 millones de euros por Morgan Rogers, mediapunta ingles de 23 años transferido desde el Aston Villa. Entre sus filas también aparece la llegada de Emiliano “Dibu” Martínez, quien también dejó a los villanos y se fue a los Blues, por 8.75 millones.

La cuarta trasferencia más costosa la realizó el Liverpool, quien se quedó con Bradley Barcola por 125 millones, el extremo francés deja al Paris Saint- Germain y se muda a la Premier League.

Enzo Fernández, la contratación más cara del mercado de pases 2026

El Tottenham fue uno de los que más gasto. Con el fin de no repetir la temporada pasada, donde se salvó del descenso en la última fecha, hizo contrataciones por encima de los 300 millones, donde llegaron Sandro Tonali desde el Newcastle por 126 millones, el portugués Mateus Fernandes desde el West Ham por casi 108 millones, y Savinho por 87,7 millones de euros

El actual campeón inglés; Arsenal, sumó al brasilero de 28 años Bruno Guimaraes, proveniente del Newcastle, por 96 millones.

El fútbol español también tuvo su movimiento, el Real Madrid es el único que se metió entre el top 10 de contrataciones, donde gastó por el extremo marfileño de 19 años: Yan Diomandé, quien llegó desde el RB leipzing, una suma de 136.3 millones de dólares. Además, sumó a Marc Cucurella desde el Chelsea, Denzel Dumfries desde el Inter y Bernardo Silva desde el City, sumando entre los tres 80 millones.

Morgan Rogers, la contratación más cara de la historia del Chelsea, que ya cumple con goles y asistencias

Por su parte el Barcelona, quien no pudo concretar a Julián Álvarez, si logró llevarse a Anthony Gordon del Newcastle por casi 94 millones. Previamente había cerrado la llegada de Rodri, por una suma de 80 millones de dólares.

Entre los argentinos, Además de Enzo Fernández, también cambiaron de club Cristian “Cuti” Romero del Tottenham al Atlético Madrid por 40 millones de euros, Valentin Barco al Chelsea por la misma cifra, Facundo Medina a Bayer Leverkusen por 25 millones, y Exequiel Palacios a Ipswich Town por 22.5 millones, como los pases más destacados.