En otro de los momentos que refleja su simpatía, Franco Colapinto protagonizó un divertido blooper en su llegada al circuito de Monza, en la previa del Gran Premio de Italia, que tendrá lugar este fin de semana por la decimocuarta fecha de la Fórmula 1. El piloto argentino se acercó a conocer el Rayo McQueen, un auto que será utilizado como safety car este fin de semana para homenajear los 20 años del estreno de la película Cars.

Mientras observaba de cerca todos los detalles del vehículo, Colapinto primero preguntó bromeando si podía manejarlo. Luego, al acercarse, dejó caer accidentalmente un chorro de agua caliente de su termo y terminó salpicando el auto. Al advertir lo que había ocurrido, el argentino puso cara de sorpresa y se alejó rápidamente del lugar, en una escena que fue captada por las cámaras del equipo Alpine y que luego se viralizaron.

El safety car ploteado de rojo como el Rayo McQueen es un Mercedes-AMG que llevará distintos detalles relacionados con el famoso personaje de Disney-Pixar, entre ellos la frase “Ka-Ciao” en la parte trasera. Colapinto mientras tanto, afrontará en en el GP de Italia una nueva fecha de la Fórmula 1 con las nuevas mejoras que Alpine ya había probado en Países Bajos con el auto de su compañero Pierre Gasly.

En cuanto al cronograma en el circuito italiano comenzará este viernes con las prácticas libres a las 7.30 de Argentina, mientras que la clasificación será el sábado a las 11 y la carrera se disputará el domingo desde las 10. El pilarense buscará volver a sumar en el GP de Italia luego de su difícil carrera en el GP de Países Bajos, donde luego de una gran largada recibió un drive through y una penalización de 10 segundos por sobrepasar autos bajo bandera amarilla.