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Por la Pro League

Doble golpe para Argentina: Las Leonas y Los Leones tropezaron con España

Ambos seleccionados perdieron en sus compromisos de la última ventana de competencia. El plantel femenino tropezó 2 a 1 en Londres, mientras que el seleccionado masculino fue superado por 3 a 2 en Berlín.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 23 de junio de 2026 a las 22:28
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Las Leonas caen 2-1 ante España en su debut en la Pro League

El debut en suelo británico no terminó con una sonrisa para Las Leonas. En el inicio de la última ventana por la Pro League de hóckey, el conjunto dirigido por Fernando Ferrara cayó 2 a 1 ante España en el Lee Valley Hockey and Tennis Centre, cortando la racha positiva que arrastraba desde las paradas previas en Bélgica.

El comienzo del partido fue inmejorable gracias a una avivada de Agostina Alonso. A los 15 minutos, la mediocampista robó una bocha en el borde del área y sacó un potente revés que impactó en las dos tablas para abrir el marcador. Sin embargo, en la segunda mitad, las españolas reaccionaron y dieron vuelta la historia con las conversiones de la argentina nacionalizada Luciana Molina y Florencia Amundson. Ahora, las chicas buscarán recuperarse el este jueves frente a Inglaterra.

En dramático final Los Leones perdieron 3 a 2 ante España en Alemania

La misma suerte en territorio alemán

Por su parte, Los Leones, el equipo comandado por Lucas Reytampoco logró sumar unidades en su visita al Ernst Reuter Sportfeld de Berlín. Al igual que sucedió con el combinado femenino, el seleccionado masculino comenzó arriba en el tanteador gracias a una arrastrada letal del cordobés Tomás Domene en el primer cuarto, lo que le permitió estirar su marca como máximo artillero del campeonato.

A pesar del dominio inicial, los europeos ajustaron su funcionamiento y pasaron a comandar las acciones con los tantos de José Basterra, Marc Recasens y Pepe Cunill. En el último segmento, Nicolás Della Torre descontó de córner corto y le puso suspenso al cierre, pero el esfuerzo no alcanzó para lograr la igualdad. En definitiva fue triunfo español por 3 a 2 sobre el elenco albiceleste.

El calendario continuará este miércoles desde las 11:30 ante el anfitrión Alemania.

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