El año 2026 contará con un calendario repleto de Mundiales. El más importante de todos será la Copa del Mundo de Fútbol que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, pero también habrá acción en hockey masculino y femenino, atletismo, polo y natación.

Mundial de Fútbol

La Copa del Mundo es sin dudas el acontecimiento más importante del deporte y en 2026 se celebrará la 23° del torneo de selecciones. En esta ocasión, será la primera vez que haya 48 equipos participantes luego de la ampliación de cupos que realizó la FIFA en conjunto con las federaciones continentales. Comenzará el 11 de junio y culminará el 19 de julio con la gran final.

Estados Unidos, México y Canadá serán los organizadores en conjunto. Esto también será un hecho inédito porque nunca antes tres países fueron sede de un mismo Mundial. Habrá 12 grupos con 4 seleccionados cada uno donde los primeros, segundos, y los ocho mejores terceros se clasificarán a los 16vos de final, ronda de eliminación que sumará un partido al calendario de todos y debutará en esta Copa del Mundo.

Mundial de Hockey masculino y femenino

A mediados de agosto se disputarán, en conjunto, la Copa del Mundo de Hockey masculina y femenina, y ambas serán organizadas en conjunto por Países Bajos y Bélgica. Los dos torneos comenzarán el 15 del mes y finalizarán con la final el 29 de agosto en femenino, y el 30 en masculino.

La Selección Argentina dirá presente en los dos Mundiales, y en esta edición tendrán un cambio de formado que cambiará el torneo considerablemente. Los 16 equipos clasificados se dividirán en cuatro grupos de 4, donde los dos primeros de cada uno avanzarán a una nueva ronda de grupos, y no a cuartos de final. Allí, arrastrarán los puntos conseguidos en la primera fase y se enfrentarán a los dos mejores de otra zona, donde los del A y B conformarán el Grupo E y los del C y D formarán el Grupo F.

Quienes logren terminar en el puesto 1 y 2 se meterán en semifinales, donde se medirán con el que haya ocupado la posición contrapuesta en la otra zona. El 1° del E chocará con el 2° del F y viceversa, y quienes ganen dicho encuentro clasificarán a la final mientras que los perdedores jugarán el partido por el tercer puesto.

Mundial de Campeones de Atletismo

Este año, el atletismo tendrá una nueva competencia que revolucionará al deporte. El Campeonato Mundial de Campeones de Atletismo hará su debut en 2026 con sede en Budapest, y no será una Copa del Mundo convencional, sino que es una especie de "Supercopa" que reúne a los mejores atletas de los últimos años.

La idea surgió para ocupar el único año vacío dentro del atletismo porque en años impares se disputan los Mundiales y cada cuatro los Juegos Olímpicos, y no será una competencia de varios días ya que comenzará el 11 de septiembre y culminará el 13, dos días después. En total, se disputarán 28 pruebas: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, vallas, salto de altura, pértiga, longitud, triple salto femenino, jabalina y martillo masculino, además de relevos mixtos 4x100 y 4x400.

En las carreras de velocidad habrá semifinales y finales directas, mientras que en pruebas de media distancia (1500m y 5000m) y relevos, se irá directo a la final. Los clasificados serán los Campeones Olímpicos vigentes (París 2024), Campeones Mundiales (Tokio 2025), Ganadores de la Diamond League 2026 y los mejores del Ranking Mundial. En lo que respecta a Argentina, solo Elián Larregina asoma con posibilidades firmes de meterse en Budapest 2026 y buscará clasificarse en la Diamond League de mayo de 2026.

Mundial de Natación en Piscina Corta

El Mundial de Natación en Piscina Corta celebrará su 18° edición entre el 1 y el 6 de diciembre en Beijing, China, y contará con la presencia de más de 1000 atletas de todo el mundo. Todas las competencias se realizarán en piletas de 25 metros -las olímpicas son de 50mts- y esto ayudará a que las carreras sean más rápidas, sumado a que hay más chances de que se rompan los récords mundiales.

Se disputan un total de 46 eventos de medalla y estarán incluidas todas las disciplinas: Libre (Crol), Espalda, Pecho, Mariposa y Estilos (Combinado). A su vez, las distancias van desde los 50 metros hasta los 1500, donde las estrategias cambian notoriamente.

La clasificación oficial comenzará en abril de este año, y Agostina Hein, joven de 17 años, asoma como la mayor candidata a meterse en la cita mundialista. El año pasado brilló en los Juegos Panamericanos Junior con tres medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce, y también ganó una presea de cada nivel en el Campeonato Mundial Junior. Además, ya cuenta con la experiencia de haber participado en los Juegos Olímpicos de París 2024 con 16 años, donde terminó 18° en 400 metros libres y 14° en 800 metros libres.

Mundial de Polo

La última Copa del Mundo del año 2026 se jugará en Emiratos Árabes Unidos, principalmente en Dubai, lo que será un hito histórico para el polo porque por primera vez un Mundial se disputará en Asia. Como es habitual, no será exclusivo para jugadores de máxima valorización y habrá un tope de 10 a 14 goles de hándicap por equipo. Esto se hace para que la competencia sea nivelada y participen más países.

En total habrá ocho selecciones, de las cuales dos ya están clasificadas: Emiratos Árabes Unidos por ser el anfitrión y España como campeón vigente (2022). Argentina todavía no sacó su boleto porque debe jugar la eliminatoria de la Zona B (Sudamérica) durante el primer semestre de 2026, aunque siempre es la máxima candidata y lo más probable es que diga presente en el Mundial a fin de año. Cabe resaltar que la Albiceleste es la selección más ganadora del torneo con 5 títulos, y el último lo logró en Sídney 2017.