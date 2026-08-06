En el inicio de una nueva competencia, Lionel Messi anotó dos goles en la victoria 4-2 del Inter de Miami ante Atlético San Luis, por la primera jornada de primera fase de la Leagues Cup 2026. El astro argentino volvió a ser titular después de entrar como suplente el pasado fin de semana y marcó un doblete para Las Garzas, que se impusieron a los mexicanos en el primer encuentro de esta competencia internacional que ya supieron ganar en 2023.

Pese a un mal arranque de partido, donde San Luis se puso en ventaja con el tanto de David Rodríguez apenas a los 4 minutos, hubo reacción rápida de la mano de Leo, que a los once anotó el 1-1. Luego de un tiro al palo del capitán de la Selección Argentina y un tanto anulado, Inter Miami se puso arriba gracias al tanto de Telasco Segovia y, ya cerca del descanso, llegó el doblete de Messi para poner al equipo 3-1 arriba en el Nu Stadium.

Por duplicado. Messi marcó un doblete en el triunfo parcial de Inter Miami. (Foto: Getty North America)

Todavía no finalizaba la primera mitad pero faltaba un tanto más. Un córner de Messi fue impactado de cabeza por el brasileño Micael para estirar aún más la diferencia en favor del conjunto de Florida. Sin embargo, al comienzo de la segunda parte San Luis logró descontar a los cinco minutos por intermedio de Rafael Llorente. De esta manera, Las Garzas lograron sus primeros tres puntos, que los posicionan como uno de los, hasta ahora, seis equipos estadounidenses que triunfaron en su debut.

Recordemos que la Leagues Cup es una competencia entre los 18 clubes de la Liga MX y los 18 mejores clasificados de la Major League Soccer, que disputan tres partidos en esta fase entre sí y suman para una tabla de posiciones conformada por conjuntos de su país. Los cuatro mejores estadounidenses y los cuatro mejores mexicanos se cruzarán en la fase de cuartos de final. En el caso de Inter Miami, sus dos encuentros restantes serán de local en el Nu Stadium, primero ante Monterrey y luego ante León.

El doblete de Messi

Luego de que Inter Miami arranque en desventaja, rápidamente el '10' puso las cosas en orden. En una jugada que hemos visto una enorme cantidad de veces, Noah Allen llegó al fondo y sacó un centro atrás a media altura que el argentino, con un preciso remate de primera, colocó contra el segundo palo.

Si el anterior tanto fue todo precisión, el segundo de Messi fue con una definición a pura potencia. Luego de una combinación con Yannick Bright, el rosarino abrió la pelota hacia la izquierda con Allen, quien se la devolvió de inmediato para que él, dentro del área, se acomodara para su zurda y sacara un disparo inatajable para el arquero.