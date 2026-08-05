Con el cierre oficial de la temporada 2025-2026 luego de la Copa del Mundo, el fútbol ya mira hacia uno de los eventos más esperados del calendario: la entrega del Balón de Oro 2026. El galardón que otorga la revista France Football al mejor futbolista del año no tiene todavía su lista definitiva de nominados, pero ya hay varios nombres que se posicionan como serios aspirantes a quedarse con el trofeo más prestigioso a nivel individual.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en el histórico The London Palladium, en Inglaterra, donde se conocerá al sucesor del francés Ousmane Dembélé, ganador de la edición anterior. Aunque el atacante del París Saint-Germain volverá a estar entre los considerados, esta vez no parte como el máximo favorito.

A diferencia de otros años, no existe un candidato excluyente. La combinación entre el rendimiento en los clubes y lo realizado en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá dejó una carrera completamente abierta, con varios nombres de peso disputando el reconocimiento.

Entre ellos aparece Rodri. El mediocampista español fue una de las figuras de la selección campeona del mundo y además fue elegido como el mejor jugador del torneo. Aunque Manchester City no tuvo una temporada dominante, el impacto del volante en la consagración de España lo mantiene en la conversación.

Otro de los grandes aspirantes es Lamine Yamal. La joya del Barcelona fue determinante para la conquista de LaLiga y volvió a exhibir todo su talento durante la temporada europea. Sin embargo, la eliminación temprana en la Champions League y una actuación más discreta en el Mundial podrían jugarle en contra.

Harry Kane también se metió de lleno en la discusión. El delantero inglés fue una máquina de hacer goles en Bayern Múnich, donde conquistó la Bundesliga y terminó como máximo artillero del torneo. Aun así, la falta de títulos internacionales importantes podría restarle puntos en la votación final.

La lista de candidatos de élite también incluye a Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Ambos sostuvieron un altísimo nivel en Real Madrid y tuvieron un Mundial destacado con Inglaterra, aunque la ausencia de títulos de gran impacto durante la temporada podría complicar sus aspiraciones.

Entre las sorpresas aparece Michael Olise. El francés brilló en Bayern Múnich y fue uno de los futbolistas más desequilibrantes del Mundial, donde terminó como máximo asistidor. Su nombre ganó fuerza durante los últimos meses y muchos especialistas lo consideran uno de los tapados de esta edición.

Dembélé, por su parte, buscará defender la corona. La conquista de la Champions League con PSG le permite mantenerse entre los candidatos, aunque su rendimiento en la Copa del Mundo no tuvo el brillo suficiente para convertirlo en el gran favorito.

Messi, el nombre que nunca desaparece

Y como ocurre desde hace casi dos décadas, Lionel Messi vuelve a estar en el centro de la escena. A los 39 años, el capitán argentino firmó una actuación memorable en el Mundial 2026, donde fue el líder futbolístico de la Albiceleste camino al subcampeonato.

El rosarino marcó ocho goles, completó uno de los mejores torneos de su carrera y volvió a demostrar que sigue compitiendo al máximo nivel pese a jugar en Inter Miami. Si bien la MLS suele tener menos peso en este tipo de votaciones, su rendimiento con la Selección Argentina lo posicionó nuevamente entre los máximos candidatos.

De conquistar el premio, Messi alcanzaría su noveno Balón de Oro y ampliaría aún más una marca histórica que parece imposible de igualar. Actualmente, su perseguidor más cercano es Cristiano Ronaldo, con cinco distinciones.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?

La ceremonia se realizará el lunes 26 de octubre de 2026 en Londres. Además del premio al mejor futbolista masculino y femenino, France Football distinguirá a los mejores entrenadores, arqueros y jugadores Sub-21 de la temporada.

Con un escenario abierto, varios candidatos de primer nivel y Messi nuevamente en la conversación, todo indica que la edición 2026 será una de las más disputadas e impredecibles de los últimos años.