En una tarde ideal en el Estadio Olímpico, la Roma goleó 4-0 al Monza con doblete de Matías Soulé y un gol de Santiago Castro, por la fecha 13 de la Serie A. Con un aporte decisivo de sus futbolistas argentinos, la Loba sumó de a tres nuevamente y continúa como escolta en la liga italiana a dos puntos de su archirrival Lazio, que comanda el campeonato. Además de Soulé y Castro (no fue titular pero ingresó en el complemento), Paulo Dybala y Leonardo Balerdi fueron los otros dos argentinos que tuvieron acción.

Roma 4-0 Monza, los goles

El equipo de Gian Piero Gasperini abrió el marcador a los 12 minutos a través de Donyell Malen, su goleador. Un rato después, llegó el primero de los tantos argentinos de la jornada. El propio atacante neerlandés vio llegar a Soulé por la derecha y lo habilitó para que el recientemente convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina defina de zurda y establezca el 2-0.

A los 36, el ex Juventus y Frosinone dejó el que fue sin dudas el mejor gol del partido. Tras recibir de Manu Koné, se acomodó para su zirda y sacó un tremendo remate desde afuera del área que se metió al ángulo para el 3-0, redondeando así una nueva actuación brillante suya en esta Serie A. Es el sexto gol de Soulé en esta campaña entre liga y Champions League, sumando también seis asistencias a la cuenta.

Para completar la faena, sobre el final apareció el tanto de Castro. El ex Vélez ingresó en el entretiempo y tuvo su oportunidad después de desperdiciar una ocasión clara minutos antes. Esta vez, el atacante albiceleste recibió un centro atrás de Daniele Ghilardi y definió apareciendo por el punto penal para establecer el 4-0 definitivo.

Con este triunfo y el aporte argentino, Roma llegó a los 33 puntos en la Serie A y continua como escolta de Lazio, que también ganó ante Torino y suma 35. El equipo de la capital italiana se mantiene así en la pelea por la cima del campeonato y de a poco se ilusiona con un Scudetto que no levanta desde el año 2001.