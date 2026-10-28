Eulalia Marzetti, la madre del entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni, murió este martes a los 74 años en la localidad santafesina de Pujato. La mujer vivía allí junto a su marido y atravesaba una enfermedad desde hacía aproximadamente cinco años.

Marzetti vivía en Pujato junto a su marido, donde desarrolló parte de su vida familiar y laboral. Allí se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad y crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina, quien es conocida en Rosario por su emprendimiento gastronómico Scala Bakery, ubicado en Funes.

Lionel Scaloni junto a su madre, Eulalia Marzetti, y su padre en una foto familiar.

La madre del entrenador atravesaba problemas de salud desde hacía aproximadamente cinco años. Su fallecimiento representa un duro golpe para Scaloni y su familia, en un contexto en el que la Selección argentina también atravesó recientemente otra pérdida familiar: el 8 de agosto murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi.

Familiares, informaron en Radio 2, que la mujer murió en la casa donde vivía junto a su marido Ángel. Se desconoce si el entrenador se encontraba en Buenos Aires o había regresado a Mallorca, España, donde vive desde que se retiró profesionalmente. El velatorio sería de carácter íntimo, solo para los más cercanos.

Eulalia vivía en Pujato con Chiche, conocido así por todos los vecinos, y disfrutaba las visitas del Gringo cada vez que se liberaba de la Selección. A lo largo de su vida se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad y se encargó de la crianza de sus tres hijos, Lionel, Mauro y Corina, más conocida en Rosario por su emprendimiento Scala Bakery en Funes.





El entrenador le dedicó la Copa América 2021 a su madre, durante un emotivo homenaje.

La delicada situación de salud de su madre había sido mencionada públicamente por el propio Lionel Scaloni cinco años atrás. El 15 de octubre de 2021, después del triunfo por 1-0 de la Selección argentina ante Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Monumental, el entrenador se refirió a su difícil momento personal y reconoció que no tenía fuerzas para pensar a largo plazo. “No estoy para pensar en el Mundial”, había expresado.

A pesar de aquel duro contexto familiar, Scaloni continuó al frente de la Albiceleste y condujo al equipo a la conquista del Mundial de Qatar 2022. Antes, también había dedicado a su madre la Copa América 2021, obtenida en el estadio Maracaná, en Brasil, en una de las consagraciones más importantes de su carrera como entrenador.

En aquella oportunidad, visiblemente emocionado, el técnico había hecho referencia al delicado estado de salud de Eulalia Marzetti y le dedicó el título continental. “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, manifestó tras la histórica victoria ante Brasil. Sus palabras reflejaron el difícil momento que atravesaba su familia mientras él vivía uno de los logros más importantes del fútbol argentino.