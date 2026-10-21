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Acuerdo cerrado

Scaloni sigue: la Selección aseguró la continuidad de su DT hasta 2030

La AFA y Lionel Scaloni llegaron a un acuerdo para extender el vínculo del entrenador con la Selección Argentina por cuatro años más.

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Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Miércoles, 21 de octubre de 2026 a las 20:26
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El entrenador de la Albiceleste continuará al frente del proyecto, con el objetivo de sostener el camino iniciado en 2018.

La Selección Argentina se asegura a su conductor por más tiempo. Lionel Scaloni llegó a un acuerdo para extender su vínculo con la Albiceleste hasta el Mundial 2030, en una decisión que apunta a darle continuidad al proyecto que llevó al equipo a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024. 

El acuerdo contempla dos años iniciales, hasta la Copa América 2028, con una extensión automática de común acuerdo que permitirá prolongar el ciclo hasta la Copa del Mundo de 2030. De esta manera, la AFA apuesta a sostener una conducción que transformó los resultados deportivos y consolidó una identidad reconocible en la Selección, con la próxima cita mundialista como gran objetivo.

La continuidad de Scaloni también representa una apuesta por mantener la estructura de trabajo que acompañó los principales éxitos de la Albiceleste. Sin embargo, todavía queda por definir la situación de Walter Samuel, uno de sus colaboradores más cercanos. El entrenador ya reconoció públicamente la importancia de su ayudante y el impacto que tendría una eventual salida del cuerpo técnico.

Con el acuerdo encaminado, la Selección empieza a proyectar su futuro más allá del próximo Mundial. Scaloni, que llegó al cargo en 2018 y condujo a Argentina de regreso a la cima del fútbol mundial, tendría por delante un nuevo ciclo para defender lo conseguido y buscar más gloria. La firma formal será el paso que termine de sellar una continuidad que apunta directamente a 2030.

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