Este domingo en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital podrás vivir a pleno los partidos de la novena fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional y del Torneo Federal A de esta temporada.

Desde las 15 se vivirá la previa y una hora después el cotejo que van a sostener en el Cilindro de Avellaneda, Racing Club ante Huracán de Parque de los Patricios, cotejo que se irradiará por Mitre Patagonia 90

En tanto, con poco margen de error, Deportivo Rincón será local de Atlético Club San Martín de Mendoza este domingo desde las 15 en el marco de la séptima fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026.

El cotejo será transmisión del Grupo Primera Multimedios de Neuquén capital, desde las 14 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 en la cancha de césped sintético del predio del Camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa que lleva el nombre del histórico dirigente Elías Moisés Gómez, con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la operación tecnica de José Ramón Paredes y la central informativa a cargo de Agustín Galasso y el respaldo del equipo deportivo de Grito Sagrado.

Cerrando el domingo, desde las 18.30, el Monumental albergará el duelo entre River Plate y Atlético Tucumán por la novena fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, aquella que fue postergada por el paro de AFA y que le pondrá punto final a la fase regular. El Millonario, ya sin chances de quedar primero, buscará asegurarse el segundo puesto ante un equipo que lleva más de 250 días sin sumar puntos en condición de visitante.

El encuentro será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén desde las 18 y se emitirá por las emisoras AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.