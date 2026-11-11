La tranquilidad de la Selección francesa parece haber encontrado su primer gran obstáculo. Dos de los nombres más importantes de la historia reciente del fútbol galo quedaron en el centro de una situación que preocupa: Zinedine Zidane y Kylian Mbappé no atraviesan su mejor momento y las diferencias entre ambos comienzan a repercutir en la convivencia del equipo.

Lo que prometía ser el comienzo de una etapa de grandes expectativas bajo la conducción de Zizou empezó a mostrar sus primeras grietas. Según reveló el diario francés L'Équipe, la relación entre el entrenador y el capitán está lejos de la sintonía que el delantero había conseguido construir durante el ciclo anterior de Didier Deschamps.

El primer desencuentro habría surgido por una decisión táctica que no cayó nada bien en Mbappé. Durante la anterior fecha FIFA, Zidane resolvió modificar su ubicación habitual en el campo de juego: desplazó al delantero del centro del ataque hacia la banda izquierda y le entregó a Ousmane Dembélé la función de centrodelantero.

La determinación generó malestar en la principal figura del seleccionado. Mbappé está acostumbrado a ser la referencia ofensiva del equipo y entiende que su mejor versión aparece cuando puede moverse por el centro del ataque. Por eso, el cambio de posición habría sido interpretado como una pérdida de protagonismo, especialmente cuando otro de los referentes del plantel pasó a ocupar su lugar.

Pero el problema no terminaría en una cuestión futbolística. Otro de los puntos que alimentó el distanciamiento sería la falta de comunicación entre ambos. Aunque comparten residencia en Madrid, todavía no habrían conseguido mantener una conversación profunda para resolver las diferencias y establecer una relación de confianza.

La primera concentración tampoco ayudó. Mbappé llegó con inconvenientes físicos, sufrió una lesión durante el encuentro frente a Turquía y terminó regresando a España para continuar con su recuperación. Así, el entrenador y su principal figura no tuvieron demasiado margen para acercar posiciones.

Ahora, con una nueva convocatoria por delante, Zidane parece dispuesto a dar un paso para recomponer el vínculo. Durante la presentación de la lista para los compromisos ante Italia y Turquía por la UEFA Nations League, el técnico dejó abierta la posibilidad de devolverle al atacante su lugar preferido en el equipo.

"Simplemente digo que Kylian puede jugar en varias posiciones, pero también es posible que durante estos partidos llegue a jugar en su posición preferida. Es decir, como delantero, y no habría ningún problema", expresó el entrenador.

La ausencia de Dembélé en esta convocatoria, debido a una lesión, podría facilitar ese movimiento. Sin embargo, el desafío para Zidane va mucho más allá de encontrarle un lugar a cada futbolista dentro de la cancha: deberá conseguir que su principal estrella se sienta cómoda con sus decisiones y que las diferencias no terminen afectando el funcionamiento colectivo.

Como si el escenario no tuviera suficientes interrogantes, Mbappé también presentó molestias musculares en los isquiotibiales y no participó del último entrenamiento grupal. El delantero trabajó con los médicos y fisioterapeutas del seleccionado y quedó descartado para el compromiso ante Italia, mientras su presencia frente a Turquía también genera incertidumbre.

En Francia observan con atención cada movimiento. Zidane tiene por delante el desafío de conducir a una selección repleta de figuras, pero también de gestionar personalidades fuertes dentro de un vestuario donde Mbappé ocupa un lugar central.

Dos pesos pesados, dos figuras con una enorme personalidad y un vínculo que necesita encontrar su equilibrio. La primera gran prueba de Zidane como seleccionador no parece estar solamente en la pizarra: también pasa por resolver las diferencias con el hombre que está llamado a liderar a Francia.