Joaquín Panichelli mete presión para convertirse en un jugador mundialista en la Argentina que lo terminó citando a la doble fecha FIFA y se despidió transitoriamente de la Liga de Francia con dos goles en la victoria visitante de su equipo, Racing de Estrasburgo, en cancha de Nantes por 3 a 2.

El delantero formado en las inferiores de River comenzó como suplente e ingresó recién en el arranque del complemento. Su primera intervención en la red rival fue a los 33 minutos para el empate transitorio 2 a 2.

Afuera de la zona de clasificación a las copas internacionales, el punto le servía de poco al equipo donde también juega el Colo Valentín Barco, y ya en tiempo adicionado al reglamentario volvió a hacerse presente el 9 argentino para sellar el 3 a 2 definitivo.

Con estos tres puntos en la fecha número 27, Racing de Estrasburgo todavía se ilusiona con llegar a la clasificación de la Liga de Europa para el 2027. En lo personal, los dos futbolistas deberán concentrarse ahora en la pelea por uno de los 26 lugares a la Copa del Mundo con la Argentina.

Llegan el lunes

Tanto Panichelli como Barco arribarán a la Argentina este lunes para ingresar a la concentración en el predio que la AFA posee en Ezeiza.

De los dos, el ex Boca Colo Barco es quien más cerca está de meterse definitivamente como opción en la mitad de cancha. Panichelli pelea el puesto de tercer 9 con el Flaco Juan López de Palmeiras, también presente en esta convocatoria que tendrá como tests a los compromisos del viernes 27 contra Mauritania y el martes 31 frente a Zambia, ambos en La Bombonera.