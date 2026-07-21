En la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, una figura de la música internacional volvió a mostrar públicamente su apoyo al equipo de Lionel Scaloni. Se trata de Drake, quien realizó una apuesta de 1.500.000 de dólares a favor de la selección albiceleste y compartió el comprobante en sus redes sociales.

El rapero y productor canadiense, que suele participar de este tipo de apuestas en acontecimientos deportivos de primer nivel, publicó una captura con el monto jugado y acompañó la imagen con un mensaje: ”¿Cómo dice el dicho? Más suerte la próxima vez… no hace falta decir más”, dejando en claro su confianza en un triunfo argentino, que no se dio.

No es la primera vez que Drake respalda a la Albiceleste. En la previa de la final del Mundial de Qatar 2022 también había apostado un millón de dólares por el conjunto dirigido por Scaloni. Aquella vez, Argentina derrotó a Francia por penales y levantó su tercera Copa del Mundo.

Sin embargo, el cantante también carga con una curiosa fama en el mundo del deporte. En redes sociales se popularizó la denominada “maldición de Drake”, una teoría que sostiene que muchos equipos o deportistas respaldados por el artista terminan perdiendo sus compromisos. Pese a esa reputación, su antecedente con la Selección argentina era exitoso hasta este fin de semana.

En el ambiente, esta clase de personas se lo conoce, como "musa" o "mufasa", y este fin de semana se volvió a registrar.