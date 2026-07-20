Luego de la final del Mundial 2026 marcó el cierre de la estadía de la Selección Argentina en Estados Unidos. Pasadas algunas horas del encuentro frente a España, el plantel emprendió el viaje desde Nueva York hacia Buenos Aires y aterrizó en el Aeropuerto Ministro Pistarini de Ezeiza cerca de las 18.30.

Sin embargo, no todos los futbolistas arribaron en el avión; diez de ellos se fueron directamente a los países en los que viven para sumarse a sus equipos o disfrutar unos días libres, mientras que el resto fueron recibidos en la pista por el Regimiento de Granaderos al ritmo de "Muchachos" y luego por una multitud de hinchas en los alrededores del predio.

Escoltada por un gran operativo policial, la delegación de la Selección Argentina se trasladó al predio Lionel Andrés Messi en un micro descapotable y saludó a los hinchas que se aglomeraron para brindar un mensaje unificado de agradecimiento entre banderas y cánticos.

Si bien no hubo una celebración puntual pautada, miles de personas se reunieron en las zonas aledañas al centro de entrenamiento para darle una cálida bienvenida al plantel que otra vez representó al país con orgullo, más allá de no haber podido repetir la Copa del Mundo.

"Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado", agradeció la AFA en un comunicado.

Según se informó, son 16 los futbolistas que abordaron el vuelo de regreso. Estos son: Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

A estos se suman los integrantes del cuerpo técnico, Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Luis Martín (preparador físico) y Matías Manna (videoanalista), además del resto de los colaboradores.

En tanto que, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolas Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso se fueron directamente a Europa y Lionel Messi y Rodrigo De Paul, viajaron a Miami, desde donde el capital del seleccionado vendrá en los próximos días al país, directamente a Rosario para pasar tiempo con toda su familia.