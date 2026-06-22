La tercera y última fecha del Grupo H será espectacular y se jugará el sábado en el horario simultáneo de las 21 de la Argentina.

En la ciudad de Guadalajara, México, España y Uruguay estarán a mano a mano por un lugar en los 16avos, mientras que en Houston, Estados Unidos, Cabo Verde no dependerá de nadie para convertirse en posible rival de la Argentina en la siguiente instancia en caso de obtener una victoria.

España quedó con 4 puntos tras el domingo de acción contra los árabes, goleada de 5 a 0. Los Charrúas lo siguen con dos, los mismos puntos de los africanos y cierra Arabia con 1.

Marcelo Bielsa, el técnico de una Selección de Uruguay que cometió dos errores muy groseros ante Cabo Verde.

A Uruguay le pasa algo parecido a lo que vive Ecuador. Los dirigidos por Sebastián Beccacece deben ganarle a Alemania en el final del Grupo E, mientras que los dirigidos por Marcelo Bielsa están obligados ante el campeón de Europa.

El problema es que, hasta aquí, ninguno de los dos representantes de la Conmebol ha podido triunfar y, en el caso de Ecuador, ni siquiera ha marcado un gol en dos partidos: Costa de Marfil y Curazao.

Motivacional

Las palabras de los entrenadores argentinos ante la prensa post últimos empates han sonado más a algo motivacional que ha argumentos deportivos.

Marcelo Bielsa, en el ojo de la tormenta de los orientales, expresó que de cara al partido que queda hay que considerar la posibilidad de que Uruguay pueda ganar. “Nos queda un partido y estamos en condiciones de afrontarlo”.

En el mismo sentido, el delantero Agustín Canabio adelantó que la manera de afrontar el picante mano a mano será a la uruguaya: “Pecho a las balas y cabeza. Tenemos una Selección que está en condiciones de ganarle a España”, dijo.

Posiciones Grupo H

España 4

Uruguay 2

Cabo Verde 2

Arabia Saudita 1

Última fecha: Esapaña Vs Uruguay y Arabia Saudita Vs Cabo Verde.