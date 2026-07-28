El mal comienzo de River en el segundo semestre parece haber acelerado los tiempos en el mercado de pases. Después de las derrotas frente a Aldosivi por la Copa Argentina y en el debut del Torneo Clausura como local, la dirigencia millonaria decidió pisar el acelerador y quedó a un paso de concretar la incorporación de Tobías Andrada, una de las máximas promesas surgidas de Vélez.

Tras varias negociaciones, River y el Fortín alcanzaron un principio de acuerdo para el traspaso del mediocampista de apenas 19 años. Si no aparece ningún inconveniente de último momento en la redacción de los contratos, el juvenil se convertirá en el séptimo refuerzo del equipo de Eduardo Coudet, que busca renovar energías y encontrar respuestas futbolísticas tras un inicio de semestre para el olvido.

El entendimiento entre ambas instituciones se terminó de encaminar luego de una reunión entre los principales dirigentes de los clubes. La operación contempla la compra del 70% del pase de Andrada por 6 millones de dólares, mientras que River adquiriría otro 20% de la ficha por 2,5 millones de dólares, sujetos al cumplimiento de objetivos considerados alcanzables. Solo restan pulir detalles administrativos y contractuales para oficializar la transferencia.

En Núñez consideran que el joven volante reúne las características que hoy necesita el plantel. Con capacidad para desempeñarse como volante interno, por derecha o incluso con mayor libertad en la mitad de la cancha, Andrada se destaca por su despliegue, buena técnica, dinámica y llegada al área rival. Su explosión en el Mundial Sub-20 terminó de convencer a los dirigentes millonarios de apostar fuerte por su contratación.

Si la operación se cierra en las próximas horas, el mediocampista podría disputar este jueves su último encuentro con la camiseta de Vélez frente a Talleres antes de mudarse a Núñez para sumarse al plantel de Coudet.

La llegada de Andrada también responde a una necesidad deportiva. River busca ampliar las variantes en una zona del campo donde hoy cuenta con pocas alternativas naturales y donde el entrenador pretende sumar un futbolista con recorrido, intensidad y capacidad para romper líneas.

Con esta incorporación, el Millonario seguiría reforzando un plantel que ya recibió a Nicolás Otamendi, Giovanni González, Mauro Arambarri, Ángel Correa, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán. Sin embargo, el mercado todavía no parece estar cerrado, especialmente porque la dirigencia trabaja paralelamente en la salida de varios futbolistas que quedaron relegados y no serían tenidos en cuenta por el cuerpo técnico.

Mientras el equipo intenta recuperarse del golpe que significó comenzar el semestre con dos caídas consecutivas, en River confían en que el mercado de pases aporte las soluciones que todavía no aparecen dentro de la cancha. Tobías Andrada está muy cerca de convertirse en una de ellas y, salvo un imprevisto de último momento, vestirá la camiseta del Millonario en los próximos días.