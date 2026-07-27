Buscando seguir por el camino del triunfo, Boca perdió 3-0 ante Deportivo Riestra en su estreno en el Torneo Clausura, en el estadio Guillermo Laza, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del certamen. Con un equipo alternativo, Xeneize sufrió una inesperada goleada en su estreno el plano local contra el Malevo, que logró dar el golpe con tantos de Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz en la primera vez que le tocó recibir al club de La Ribera en su historia.

En un encuentro donde mostró sin dudas la peor cara de los tres partidos que Rodolfo Arruabarrena lleva a cargo, la formación con siete cambios que planteó el DT pensando en la vuelta del duelo de Copa Sudamericana ante O'Higgins nunca pudo meterse de lleno en el partido y a los 7 minutos ya estaba perdiendo. Sánchez anticipó a Álvaro Montero, de floja noche, luego de que Alonso se la bajara y puso un gol que le dio a Riestra la llave de un trámite soñado: ventaja rápida que le permitiera ceder la pelota, replegarse y buscar contragolpes.

Sacando un par de disparos de Kevin Zenón, los intentos de ataque de Boca chocaban contra una defensa rival que rara vez se vio exigida y, para refrendar más aún su control del encuentro, aumentó la diferencia a través de un córner donde el Xeneize marcó muy mal y Alonso terminó poniendo el 2-0. Para redondear aquel primer tiempo para el olvido, un pésimo retroceso luego de un córner a favor le dio a Díaz la chance de una buena jugada individual que culminó con una sorpresiva definición por encima de un Montero que pudo hacer algo más pero terminó yéndola a buscar a la red por tercera vez en el cotejo. Contundencia a más no poder del Malevo.

Con la tarea consumada desde los goles, Riestra se dedicó a defender ante un rival impotente que ni con los cambios pudo modificar la dinámica. Entraron Sebastián Villa, Ángel Romero y luego Tomás Aranda pero ninguno pudo aportarle algo distinto a los ataques de un Boca que no estuvo ni cerca de descontar. Así fue que la historia llegó a su fin en el Guillermo Laza y los hinchas del Malevo festejaron un histórico triunfo ante un Xeneize apático que tuvo el peor comienzo de Torneo Clausura imaginable y se va obligado a reponer su imagen en Chile, donde va obligado a sellar el boleto a octavos de Copa Sudamericana.

Deportivo Riestra 3-0 Boca, los goles

En el primer avance serio, el Malevo se puso arriba en el marcador aprovechando el juego directo. Un centro desde la derecha de Milton Céliz al segundo palo fue bajado por Antony Alonso hacia el medio. Allí, Sánchez arremetió con todo y anticipó una salida tardía de Álvaro Montero para cabecearla a la red.

A los 22 minutos, Riestra volvió a exponer las debilidades defensivas de un Boca que sufrió terriblemente cada balón áereo rival. Un córner desde la derecha que ganó Céliz derivó en un rebote que Carlos Quintana desvió de cabeza y Alonso terminó de empujar muy cerca del arquero para establecer un sorpresivo 2-0.

Ya con la ventaja y un Boca cada vez más sobre su área, Riestra aprovechó un pésimo retroceso del Xeneize para pasar de ganar a golear en un primer tiempo a pura contundencia. Díaz tomó la pelota en mitad de cancha y condujo casi 40 metros ante la pasividad defensiva de tres futbolistas visitantes para terminar la jugada con una definición por arriba de un Montero que se vio sorprendido y no pudo volver sobre sus pasos. Goleada del Malevo y festejo en el Guillermo Laza.

Formaciones

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Kevin Zenón, Leonel Flores, Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Cristian Paz, Carlos Quintana, Facundo Miño, Nicolás Sansotre; Pablo Monje, Milton Céliz, Braian Sánchez; Alexander Díaz y Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Guillermo Laza.

El encuentro es transmitido por el Grupo Prima Multimedios en sus emisoras Mitre Patagonia FM 90.5, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias FM 90.6 y Las Palmas FM 96.1.

La previa

El conjunto de La Ribera llega entonado tras vencer por 1-0 a O'Higgins en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, resultado que le permitió sacar ventaja en la serie y reafirmar el buen inicio del nuevo entrenador. Además, previamente había superado a Sarmiento por la Copa Argentina, por lo que afronta el debut en el torneo local con dos triunfos consecutivos.

Por el calendario cargado que debe afrontar en este inicio Arruabarrena decidió que hoy el once tenga muchos cambios, pensando en la vuelta de Copa Sudamericana ante O'Higgins. Es por esto que hoy en el Bajo Flores no estará Leandro Paredes, que no fue convocado para el duelo, y otros futbolistas como Miguel Merentiel, Tomás Aranda y Sebastián Villa serán preservados en el duelo ante el Malevo.

Arruabarrena va con suplentes ante Riestra para el debut de Boca en el Torneo Clausura

Del otro lado estará un Deportivo Riestra que inicia una nueva ilusión tras un flojo primer semestre. El Malevo finalizó en el último puesto de la Zona A del Torneo Apertura y quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, resultados que derivaron en la salida de Gustavo Benítez. No obstante, la situación cambió en los últimos días con la llegada de Guillermo Duró, un viejo conocido que había dirigido al club en el ascenso en años anteriores.

En su estreno, el nuevo entrenador condujo a Riestra a la clasificación en la Copa Argentina tras eliminar por penales a San Lorenzo, una inyección anímica importante antes del inicio del Torneo Clausura. Además, el club se reforzó con incorporaciones como Milton Céliz, que retorna desde el Barcelona de Ecuador, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Braian Sánchez, Thiago Lauro y el arquero Marino Arzamendia.