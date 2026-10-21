Después de su triunfo por 4-2 ante Barcelona en el gran partido del día por la Champions League, el Paris Saint-Germain recibió la pésima noticia de la rotura de ligamentos de Khvicha Kvaratskhelia. El georgiano, una de las grandes figuras de los parisinos y candidato a ganar el Balón de Oro, sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y deberá pasar por el quirófano. El club francés confirmó el diagnóstico este miércoles y anunció que el delantero será operado en los próximos días.

La lesión se produjo durante el segundo tiempo del encuentro en el Parque de los Príncipes. Kvaratskhelia cayó de manera incómoda mientras intentaba recuperar la pelota y quedó tendido en el césped con evidentes gestos de dolor. No pudo continuar y abandonó el campo con ayuda del cuerpo médico. Aunque el PSG todavía no precisó cuánto tiempo estará fuera, se estiman al menos seis meses de recuperación, por lo que su participación en lo que queda de temporada está prácticamente descartada.

El partido de las lesiones

El georgiano no fue el único futbolista importante que terminó lesionado en el duelo de ayer: Ousmane Dembélé sufrió un problema muscular en el muslo izquierdo y Marquinhos, capitán del equipo, salió al mismo tiempo que Kvara una lesión en el muslo derecho. Ambos permanecerán afuera de las canchas recuperándose. De esta manera, la victoria ante Barcelona dejó un preocupante panorama para Luis Enrique, que pierde a una de sus principales armas ofensivas por casi todo lo que resta de la campaña.