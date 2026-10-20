En el duelo de las estrellas, Paris Saint-Germain le gana 4-2 a Barcelona por la tercera fecha de la fase liga de la Champions League. Los parisinos se pusieron arriba por el tanto de Desire Doué, el Barça empató en la segunda etapa por Xavi Espart, nuevamente PSG sacó distancia por Lucas Hernández, pero Lamine Yamal marcó un golazo para empatar hasta que Vitinha estableció el 3-2 y luego Fabián Ruiz redondee la victoria en el Parque de los Príncipes.

PSG 4-2 Barcelona, los goles

Después de un par de avisos previos, finalmente llegó la ventaja para PSG. Luego de un corte de João Neves ante un mal pase de Lamine Yamal, la pelota le quedó de frente al arco a Doué, que se buscó el espacio para disparar y sacó un tremendo derechazo contra el palo derecho que se convirtió en el 1-0.

En la segunda parte, a pesar de que la primera ocasión fue de los parisinos, Barcelona encontró el empate con una gran jugada de una de sus jóvenes promesas. Xavi Espart inició la maniobra por derecha, tocó y fue a buscar la devolución de Fermín López, que lo puso en carrera para que él se metiera al área y estableciera el 1-1 con un remate al primer palo.

Desde aquel empate de Barcelona, llegaron los minutos más intensos de un partido increíble. Primero, llegó el 2-1 del PSG desde un córner de Doué que encontró el perfecto anticipo de Lucas Hernández para colocarla contra el segundo palo y dejar plantado a Joan García.

Apenas siete minutos después, un Lamine Yamal que no había tenido su mejor partido armó una enorme jugada individual para el 2-2. La tomó sobre la derecha, gambeteó a su marcador para afuera y, casi sin ángulo, metió un gran puntazo al primer palo para vencer a Safonov y restablecer la paridad.

No obstante, apenas tres minutos después el PSG volvió a sacar la chapa de campeón para volver a la ventaja. Un centro desde la derecha fue despejado hacia el medio por la defensa y le quedó a Vitinha, que controló en la zona de la medialuna para meter un gran remate al primer palo que puso el 3-2.

A pura contundencia, los parisinos volvieron a golpear a cinco minutos del cierre para terminar abrazando una victoria clave en un partido de locos. Achraf Hakimi apareció por la derecha, llegó al fondo y tiró un centro al segundo palo que Fabián Ruiz mandó a la red apareciendo por el segundo palo.

De esta manera, el bicampeón de la Champions se aseguró su tercera victoria en tres encuentros y sigue en la cima de la tabla de la fase liga, con 9 puntos al igual que Liverpool, aunque con mejor diferencia de gol que los Reds. En un duelo espectacular donde dos candidatos midieron fuerzas, los parisinos le quitaron el invicto de la temporada al Barcelona y demostraron por qué siguen siendo los más fuertes de Europa.

Safonov evitó el empate

Pocos minutos después del 1-0, Barcelona tuvo su mejor posibilidad del partido. Un enorme pase filtrado de Pedri dejó en situación de gol a Fermín, que se fue mano a mano con Matvey Safonov, pero el golero ruso se mantuvo firme y logró taparle su intento de tirársela por arriba. En el rebote, el mediocampista español impactó durísimo al ecuatoriano Willian Pacho en la cara y zafó de la tarjeta.

Ferrán tuvo el primero

El delantero del PSG estuvo a centímetros de ejecutar la "ley del ex", pero Joan García terminó negándole el 1-0. Vitinha metió una pelota por arriba de la defensa rival para la llegada de João Neves, que le sirvió el gol a Ferrán bajándosela de cabeza, sin embargo el delantero de la selección española no logró empalmar bien la pelota y el arquero del Barcelona se la tapó con la cara.

El partido de las lesiones

El Mosquito fue la primera baja obligada del duelo en el Parque de los Príncipes. Después de conducir un ataque, el ganador del Balón de Oro sintió un tirón en la parte posterior del muslo que hizo detener su carrera repentinamente con un claro gesto de dolor. Inmediatamente, Luis Enrique lo sustituyó enviando a Ferrán Torres al campo.

Minutos más tarde, apareció la segunda lesión del encuentro, esta vez del lado de Barcelona. En una jugada en la mitad de la cancha, Dani Olmo fue el que sufrió una molestia muscular y obligó a Hansi Flick a mover fichas: Fermín López, que disputó el puesto hasta última hora con el ex RB Leipzig, ingresó en su lugar.

Ya en la segunda mitad, aparecieron más preocupaciones, nuevamente del lado de PSG, que sufrió dos bajas en cuestión de instantes. Marquinhos y Khvicha Kvaratskhelia tuvieron que dejar el campo por lesión. Lo del brasileño fue muscular, pero lo del extremo georgiano preocupa porque se le trabó la rodilla en una acción dividida. Sin dudas, será una victoria amarga para Luis Enrique por la cantidad de bajas sufridas.

Formaciones

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Digne; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Barcelona: Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Anthony Gordon y Raphinha. DT: Hansi Flick.

TV: ESPN y Disney+.

Estadio: Parque de los Príncipes.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).