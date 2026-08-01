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EMBLEMÁTICA COMPETENCIA

Rally Regional: todo lo que tenés que saber sobre la presentación de la 55° Vuelta de la Manzana

Este sábado en General Roca se presentará oficialmente la 55° edición de la competencia. El clásico del automovilismo regional se correrá del 14 al 17 de agosto tras confirmarse su carácter zonal.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 31 de julio de 2026 a las 21:25
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Rally Vuelta de la Manzana 2026: Inscripciones abiertas hasta el 11 de agosto. Foto: Locos por el Rally

La Asociación Volantes de General Roca (AVGR) anunció la presentación de la 55ª edición del Rally Vuelta de la Manzana, una de las competencias más tradicionales del automovilismo, que se desarrollará entre el 14 y el 17 de agosto por los caminos del alto valle rionegrino.

La conferencia de prensa se realizará este sábado a las 12.30, en el Casino de General Roca y tendrá la presencia de autoridades municipales, organizadores y pilotos de la región.

Cabe recordar, que a fines de junio pasado, la Asociación Volantes de General Roca (AVGR) y la Federación Regional 11 del Automovilismo Deportivo (FRAD 11) anunciaron en forma conjunta a través de un comunicado que este año no se llevará a cabo el Rally Vuelta de la Manzana por el Campeonato Argentino de la disciplina, que está prevista del 4 al 6 de septiembre. En consecuencia, la carrera que se llevará a cabo a mediados de agosto, será de índole zonal y será válida por la quinta fecha del certamen Regional.

De acuerdo a lo informado por la AVGR y la Federación Regional 11 del Automovilismo Deportivo (FRAD 11), el registro permanecerá abierto hasta el martes 11 de agosto a las 20. Además de confirmar el inicio de las inscripciones, la entidad emitió una recomendación dirigida a pilotos, navegantes y preparadores para preservar el estado de los caminos que integrarán la competencia.

En ese sentido, solicitaron que no se realicen pruebas con los vehículos de competición ni se transite por los caminos que serán utilizados en las pruebas especiales, ubicados en Cipolletti, Fernández Oro, Allen, General Roca, Cervantes y Mainque.

Por otra parte, dejaron en claro que algunos de esos tramos ya fueron reparados, mientras que otros continúan en proceso de acondicionamiento de cara a la tradicional competencia, por lo que pidieron la colaboración de todos los participantes para mantenerlos en óptimas condiciones.

Por otra parte, recordaron que los pilotos que incumplan con esta disposición podrán ser sancionados de acuerdo a la reglamentación vigente.

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