Egipto derrotó a Nueva Zelanda por 3 a 1, en cotejo que cerró la jornada del domingo del Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, y que tuvo por escenario el BC Place de Vancouver en Canadá por la segunda fecha de la fase de grupos, por la Zona G, que hasta antes de este encuentro tenía tres empates en igual cantidad de encuentros.

Los oceánicos se pusieron en ventaja con tanto que marcó Fiin Surman a los 15 minutos de la etapa inicial, pero en el complemento en menos de diez minutos los africanos lo revirtieron por intermedio de Mostafa Ziko y su jugador franquicia Mohamed Salah anotó el segundo y Mahmoud Trézéguet anotó el tercero de los Faraones y alcanzó la punta de la zona.

El partido arrancó con acciones cambiantes y con jugadas de peligro en ambos arcos. A los 15 minutos de la etapa inicial, Los All Whites se pusieron en ventaja, Finn Surman abrió el marcador con un cabezazo en el área, sin marcaje alguno, tras un centro perfectamente ejecutado por el mediático Tim Payne y dejó sin reacción al portero Mostafa Shobeir Oufa. para poner el 1 a 0 parcial para los oceánicos.

A los 20 minutos, Nueva Zelanda desperdició el segundo gol, luego de que Callum McCowatt encontrara el balón en el área, sacó el remate y fue bloqueado por el portero Mostafa Shobeir Oufa.

Llegando a los 26, Egipto probó al arco con el delantero que juega en el Manchester City de Inglaterra, Omar Marmoush, al sacar un remate que fue controlado dos veces por el portero Max Crocombe

Nueva Zelanda llega al descanso con una buena administración del marcador y organización en la cancha, en un partido que contó con pocas oportunidades de peligro.

En el complemento los africanos fueron decididos a buscar el empate. Antes del cuarto de hora, Mostafa Ziko logró la igualdad, al cabecear un balón en el área, sin marcaje alguno, y el portero Max Crocombe no pudo retener el esférico.

El delantero del Liverpool de Inglaterra, Mohamed Salah consiguió el segundo tanto 10 minutos después del empate, con una jugada en la que juega con Mostafa Zico en el área, sacó el disparo al palo derecho y le da vuelta al marcador y pone a Egipto colmo único líder del grupo.

A los 37 minutos del complemento Mahmoud Trézéguet anotó el tercer tanto de los faraones en Vancouver, luego de un tiro de esquina que cabeceó y el balón entró por el palo derecho de Max Crocombe.

La Previa

Las selecciones de Nueva Zelanda y Egipto se enfrentarán este domingo 21 de junio en el BC Place de Vancouver en Canadá por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos equipos llegan a este compromiso con la necesidad de obtener una victoria que encamine su clasificación a los dieciseisavos de final.

El encuentro comenzará a las 22 (hora argentina) y se podrá ver en vivo por TyC Sports y DSports.

El conjunto de Oceanía, conocido como los "All Whites", generó una gran ilusión tras su debut, donde igualaron 2 a 2 ante Irán en un partido de alto rendimiento. Por su parte, los "Faraones" rescataron un valioso empate 1 a 1 contra Bélgica, lo que los deja bien perfilados para las jornadas finales. El resultado en Vancouver de este dpmingo definirá si Nueva Zelanda logra consolidar su buen presente o si la experiencia de Egipto se impone en la lucha por el pase a la siguiente ronda.

Posibles formaciones

Nueva Zelanda: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Joe Bell, Marko Stamenic; Elijah Just, Callum McCowatt, Sarpeet Singh; Chris Wood. DT: Darren Bazeley.

Egipto: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh; Mohamed Salah, Marwan Attia, Emam Ashour, Mahmoud Trézéguet; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Hora de Inicio: 22

TV: TyC Sports

Árbitro: Omar Mohamed Al Ali (Emiratos Árabes Unidos)

Estadio: BC Place Vancouver Stadium