Luis Fabián Artime no ocultó la emoción después de la consagración de Belgrano de Córdoba como campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El presidente del Pirata habló tras la final ante River Plate y resumió el sentimiento de todo el pueblo celeste: “Lo merecíamos”.

El dirigente analizó el partido y reconoció la jerarquía del rival, que golpeó en momentos clave. “Hoy en los primeros diez minutos tuvimos dos o tres situaciones claras, lo que pasa que es River. River tuvo tres y te hizo dos goles”, expresó.

Artime contó que, por un momento, llegó a pensar que la calidad del Millonario podía torcer la historia. “Yo dije ‘ay, la jerarquía nos va a matar’. ¿Qué? La jerarquía después la tuvimos nosotros”, afirmó.

El Luifa destacó especialmente la jugada del "Mudo" Vázquez en el gol de "Uvita" Fernández, una acción que terminó siendo decisiva para la consagración. “El Mudo se tiró a los pies y quita una pelota impresionante, el penal. O sea, jugadores que hoy pusieron lo que tenían que poner”, remarcó.

El presidente no dudó en definir la noche con una sola palabra: “Épico”. Consultado por lo que viene para Belgrano, Artime dejó en claro que el festejo tendrá fecha de vencimiento porque el calendario no da respiro.

“La Copa Argentina el sábado que viene, hay que clasificar. Ahora que festejen 48 horas y después que se pongan en hielo”, avisó de cara al partido con Gimnasia de Jujuy por 16avos de final.

El valor de Uvita

Artime también se refirió a "Uvita" Fernández, autor de dos goles en el partido más importante de la historia reciente del club. “Al Uvita ya lo pagamos espectacularmente y hoy nos devolvió lo que verdaderamente vale”, aseguró.

Y lo puso en la galería de los nombres que quedarán para siempre en la memoria pirata. “Un tipo que te da dos goles en el partido más importante de la historia del club, él y Susvielles cuando hizo el gol en la B Nacional van a quedar en la historia de Belgrano”, cerró, en referencia al tanto que le dio al Celeste el campeonato del ascenso en 2022.