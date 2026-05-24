La gloria eterna es de Belgrano que por primera vez en la historia se convirtió en campeón del fútbol argentino luego de imponerse a River 3 a 2 en la final del Torneo Apertura 2026.

El Mario Alberto Kempes baila al ritmo del cuartetazo cordobés gracias a los goles de Nicolás Uvita Fernández que esperó en el banco Pirata hasta los últimos 14 minutos del partido y con su doble permitió dar vuelta la historia ante el Millonario.

Una gran final que no estuvo ajena de polémicas, la del penal que permitió el empate de la B por una mano de Lautaro Rivero que, ya sin el enorme Marcos Acuña en cancha (por lesión), se corrió a la izquierda de la defensa y fue partícipe de la jugada que terminó en la definición desde los doces pasos.

La igualdad transitoria fue el primer golpe de efecto en el final, que se cerró con el gol definitivo, a los 43.

El trámite

En el comienzo del partido había sido el conjunto Millonario quien intentó hacerse de la pelota, pero la primera llegada favorece a Belgrano luego de un yerro individual de Fabricio Bustos que pifió la pelota y permitió el avance de Juan Vázquez por la izquierda del ataque. Remate al primer palo que salió afuera.

Una dura infracción de Aníbal Moreno ante Lucas Zelarrayán le vale la primera tarjeta amarilla al mediocampista de River a los 4 minutos. Desde el tiro libre a modo de centro llegó el envío que terminó en cabezazo de Lucas Passerini y provocó la primera intervención del arquero Santiago Beltrán.

Zelarrayán vuelve a hacerse presente en la final, esta vez con un remate de media distancia que se fue cerca del segundo palo y sacudió a la publicidad estática.

Beltrán agiganta su figura en el arco de River, el juvenil cubrió y tapó el remate cruzado de Emiliano Rigoni que ingresó por primera vez atacando por la derecha, contra la marca de Marcos Acuña. Brillante el número 41.

Pasó por caja

Sostenido por su arquero, River encontró la jugada que buscaba en la ofensiva a los 18 minutos entre Acuña y Tomás Galván que progresaron por la izquierda, alcanzaron el desborde ante Rigoni en el retroceso y el centro atrás del juvenil de inferiores encontró a Facundo Colidio para empujar al gol.

Volver a empezar

Tras sentir el impacto del gol, Belgrano tuvo un nuevo tiro de esquina desde la izquierda de su ataque. Zelarrayán lanzó el centro y el defensor Leonaro Morales le ganó a todos en el aire para alcanzar la igualdad transitoria a los 25 minutos. Partidazo en Córdoba,

Los primeros minutos del complemento comienzan a evidenciar el miedo al yerro individual que permita al rival ponerse en ventaja y el cansancio le resta intensidad a cada jugada. River controla a partir de la tenencia y Belgrano responde a partir de la capacidad de Zelarrayán.

A los 14 del segundo tiempo, Colidio vuelve a hacerse presente en la final para controlar la pelota de espaldas al arco, girar perfilado hacia su izquierda y con una pausa justa asitió a Galván con ventaja. La corrida del mediocampista terminó en el puntazo cruzado y goleador que le devuelve la ventaja al conjunto que dirige Coudet.

Llegando a los 35 minutos, una jugada aislada de Belgrano terminó dando en el brazo de Lautaro River que, ya sin Marcos Acuña en campo por lesión, pasó a jugar por el lateral izquierdo. El VAR demoró en convocar a Yael Falcón Pérez, pero finalmente lo hizo y el juez interpretó en el monitor que la intención del juvenil fue interrumpir la trayectoria del balón. NIcolás Uvita Fernández se hizo cargo a pesar de la presencia de Zelarrayán y acertó.

La gloria estaba en el banco

Nicolás Uvita Fernández, que ingresó por el lesionado Passerini a falta de 14 minutos para el final del partido fue clave. Primero haciéndose cargo del penal de la igualdad que llegó a instancias del VAR y luego aprovechando el centro de Franco Vázquez desde la izquierda.

Síntesis

River 2: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colido, Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano 3: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado y Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velézquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Goles: PT 18' Colidio (R), 25' Morales (B). ST 14' Galván (R), 40' y 43' ST Nicolás Fernández (B).

Cambios: ST al inicio Álvaro Ocampo por Maldonado (B), 18' Franco Vázquez por Longo (B) y Ramiro Hernándes por Velázquez (B), 25' Germán Pezzella por Acuña (R), 31' Nicolás Fernández por Passerini (B), 44' Juan Fernando Quintero por Meza (R). 45' Federico Ricca por Rigoni (B), Kendry Páez por Galván (R) y Maximiliano Salas por Moreno (R).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Panorma previo

El destino puso al Pirata ante su primera gran chance de coser la primera estrella nacional en su ciudad, más allá que se trate de un escenario neutral definido desde la AFA. Una vez más, el operativo policial desnuda falencias y malos tratos, sólo en los callejones que están dispuesto para los hinchas Millonarios.

Córdoba está totalmente revolucionada y en el banderazo del sábado por la noche se reunieron 38.000 almas en el Gigante de Alberdi para brindar el último aliento.

Sin embargo, todos los flashes apuntan a La Banda. El equipo de Eduardo Coudet que está ante la gran chance de volver a ganar tras la partida de Marcelo Gallardo. En la misma temporada que se fue su máximo ídolo, el equipo se sobrepuso, “ligó” en la rueda de la fortuna y fue creciendo deportivamente hasta aquí, con la chance de llegar al 39° campeonato de primera división.

Eduardo Coudet, técnico de River.

El antecedente inmediato entre ambos beneficia claramente al Millonario. En el Monumental fue 3 a 0 para River por la 13ª fecha de la fase regular y eso pesa en la preparación de esta final. Pero todos los recuerdos remontan a la Promoción del 2011 que mandó al equipo grande al descenso.

Los pibes

Coudet terminó aferrado a los pibes del club. Están apuntalados por la experiencia de algunos nombres pesados como Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta, pero su columna vertebral la componen Santiago Beltrán, Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y ahora le apareció el delantero Joaquín Freitas como compañero de Facundo Colidio.

Además, el mediocampista Aníbal Moreno participará desde el arranque, infiltrado por una distensión de ligamento en la rodilla derecha por la cual fue infilrtado para saltar al campo de juego.

Del lado de enfrente, el Ruso Ricardo Zielinski sumó piezas importantes. El Chino Lucas Zelarrayán, el 10 de los goles lindos, es la bandera y capitán de una formación que también tiene a Franco Vázquez, aunque últimamente alterne, Emiliano Rigoni y el temible Lucas Passerini. Finalmente, el Mudo no será titular en la mitad de la cancha.

Ricardo Zielinski, el técnico de Belgrano.

Yael Falcón Pérez será el juez principal de 90 minutos apasionantes que, en caso de igualdad, tendrá alargue (dos tiempos de 15 minutos) y en caso de ser necesario la definición por penales.