Después de la derrota de la Selección Argentina frente a España por 1-0 en el tiempo extra de la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni sembró la duda sobre su continuidad al frente del equipo. El entrenador habló en una conmovedora conferencia de prensa, elogió la actuación de los jugadores y, a la hora de pensar en el futuro, dejó la puerta abierta a pensar si continúa o no luego de la finalización de su vínculo, el próximo 31 de diciembre.

"Tristeza siento ahora, pero principalmente tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, y nos acordamos de lo hecho. Dimos todo", comenzó diciendo el Gringo sobre el rendimiento de Argentina en la final y en general durante el Mundial.

Con respecto a su continuidad, Scaloni empezó a dar indicios de estos puntos suspensivos: "Con respecto a mí, voy a hablar con el presidente. Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar, porque no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto". Y agregó, mientras se quebraba: "Yo al presidente le estoy agradecido de darme la oportunidad de estar en un lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo".

Ya culminando, Scaloni alcanzó a deslizar lo difícil que le resulta este momento. "En mi vida pensé, pensamos todos en el cuerpo técnico, que íbamos a estar en este lugar. Entonces para seguir se necesitan un montón de cosas, volver a resetearse, volver a formar un grupo como éste, que difícilmente se vuelva a formar. Y me duele en el alma", dijo, ya completamente sobrepasado y teniendo que abandonar la rueda de prensa.