Argentina no pudo repetir lo conseguido en Qatar, en tiempo extra cayó 1-0 ante España en la final del Mundo. Lionel Scaloni se mostró triste. “Agradecimiento eterno para estos chicos que nos llevaron a otra final del mundo” dijo Lionel Scaloni.

El Bicampeonato estuvo cerca para Argentina, pero el gol de Torres a los 106´ dejo al seleccionado con las manos vacías en Estados Unidos. Lionel Scaloni habló post derrota. “Tristeza, pero sabiendo que dejamos todo, tengo un montón de cosas para decir de cómo llegamos, pero agradecimiento eterno para estos chicos que nos llevaron a otra final del mundo, me guardo el mejor de los recuerdos” Expresó el DT.

Así mismo, resaltó que “Somos grandes en la victoria y demostramos que somos también en la derrota. Perdimos el partido, ellos fueron mejores” remarcó, agregando además de agradecimiento a “jugadores y a la gente, al país decirle que lo dimos todo”.

“Cuesta un montón llegar acá, hay que darle una valides enorme, agradecimiento y trastesa. Cuando dejas todo así en la cancha, es muy difícil reprochar algo”.

Argentina cayó por cuarta vez en una final del mundo, quedando con un palmarés de tres triunfos: 1978, 1986, y 2022, y cuatro derrotas: 1030, 1990, 2014, y 2026.