Hace exactamente un año, la vida de Ailén Cova y Alexis Mac Allister cambió para siempre con la llegada de Alaia, su primera hija. El nacimiento se produjo algunos días antes de lo previsto, luego de 18 horas de trabajo de parto, y este martes la familia celebró con mucha emoción el primer aniversario de la pequeña.

Para conmemorar la fecha, Ailén Cova publicó en sus redes sociales un emotivo video que rápidamente reflejó la intimidad de esta nueva etapa familiar. Las imágenes recorren distintos momentos desde que la pareja recibió la noticia del embarazo hasta la actualidad, con Alaia en brazos de sus padres durante el festejo.

La publicación también permitió recordar el enorme cambio que significó la maternidad y la paternidad para Ailén Cova y Alexis Mac Allister. En medio de la celebración por el primer año de su hija, la modelo expresó todo lo que significó para ella atravesar estos doce meses junto a la niña.

"Feliz primer año amor de mi vida. No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo, siento que fue ayer cuando por fin estabas en nuestros brazos, tu olorcito, lo chiquita y delicada que eras", escribió Ailén Cova al compartir el material dedicado a Alaia.

La joven también destacó la felicidad que siente desde la llegada de su hija y le dejó una promesa para el futuro. "Estoy feliz y agradecida de tenerte en nuestra vida, sos la más compañera y divertida, disfruto cada segundo a tu lado. Gracias por elegirnos como papás, vamos a estar siempre para vos para absolutamente todo", expresó.

El mensaje continuó con una declaración de amor hacia la pequeña: "Te amo mi chiquita". Así, Ailén Cova dejó en claro que el primer cumpleaños de Alaia representa mucho más que una fecha especial y que este año estuvo marcado por innumerables aprendizajes compartidos.

El cumple de la pequeña de la pareja

Pero la publicación también tuvo un destinatario especial. La pareja del futbolista del Liverpool aprovechó el aniversario para reconocer a Alexis Mac Allister por el camino recorrido juntos desde que se convirtieron en padres. "Feliz primer año de papás a nosotros @alemacallister. Alaia es sin dudas nuestro sueño hecho realidad y día a día se supera aún más. Que alegría es compartir lo más hermoso de nuestras vidas juntos", escribió.

De esta manera, Ailén Cova y Alexis Mac Allister celebraron el primer año de Alaia con una recopilación cargada de recuerdos, ternura y momentos familiares. El video mostró la evolución de la pequeña y resumió doce meses que marcaron una nueva etapa para la pareja.