La salud de Mirtha Legrand volvió a generar preocupación en las últimas horas y, ante la incertidumbre por su evolución, sus familiares tomaron una determinación contundente. El círculo íntimo de la conductora decidió mantener el máximo hermetismo y evitar brindar detalles sobre su estado actual.

La decisión fue revelada por Ángel de Brito, quien contó cómo atraviesa este momento el entorno más cercano de la histórica figura de la televisión. Según explicó, sus hijos y nietos permanecen atentos a su evolución y se organizan para acompañarla durante su internación.

“La familia cerró todos sus teléfonos, no le contestan a nadie, no dan información, están sus nietos ahí, está Marcela, van todos a verla”, aseguró el periodista. Además, explicó que las condiciones propias de una terapia intensiva también implican restricciones para quienes intentan visitar a la conductora.

La nueva internación de Mirtha Legrand se produjo el viernes pasado en el Sanatorio Mater Dei. Desde entonces, los comunicados médicos fueron muy breves y no aportaron demasiados detalles sobre la evolución de la conductora, lo que aumentó la expectativa en el mundo del espectáculo.

En ese contexto, Ángel de Brito explicó que el escaso contenido de los partes médicos respondería a una decisión de la propia familia. “Con Mirtha la verdad voy a ser muy escueto y prudente. Mirtha fue internada el viernes nuevamente, los partes que dan el Sanatorio Mater Dei, debe ser a pedido de la familia, es la nada misma”, expresó.

El periodista también confirmó que Mirtha Legrand atraviesa una neumonía bacteriana y destacó que los médicos pudieron identificar la bacteria responsable de la infección. A su vez, recordó el enojo que habría provocado entre personas cercanas a la conductora la difusión de información relacionada con uno de los estudios que le habían realizado.

El secreto de la familia Legrand

“Es un estado dificilísimo para cualquiera, y para una señora de 99 años. Por suerte le encontraron la bacteria, cuál era, la identificaron. Entonces, el viernes la cuestión era dramática, el sábado Mirtha repuntó, durmió bien, gracias a los antibióticos”, señaló De Brito al referirse a la respuesta inicial al tratamiento.

Actualmente, Mirtha Legrand se encuentra en sala común y continúa bajo seguimiento médico. Mientras sus familiares permanecen cerca y sostienen el pedido de privacidad, la atención está puesta en su evolución. “La verdad es que la situación es difícil, se escuchan mejorías, pero 99 años neumonía bacteriana, hay que esperar y hay ser prudentes, le deseamos lo mejor”, concluyó Ángel de Brito.