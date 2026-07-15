Luego de que se consumara la enorme victoria de Argentina ante Inglaterra que la depositó en la final del Mundial 2026, las miradas se fueron con Lionel Messi, que ni bien el árbitro pitó el final lo festejó de rodillas con una mezcla de emoción y euforia. El capitán argentino no marcó pero dio las dos asistencias del 2-1 ante los británicos y, en el momento clave, apareció con un centro espectacular para el gol definitivo de Lautaro Martínez.

En un partido que no mostró su mejor versión, Messi se las arregló como suele hacer para ser determinante. Tirado sobre la izquierda, primero recibió la pelota y la jugó para un Enzo Fernández que metió un remate de afuera espectacular para empatar el partido. Luego, ya en el descuento, desbordó por derecha "olvidando" sus 39 años para sacar un centro de derecha exacto para que Lautaro Martínez definiera el partido. Con todo eso encima, el pitazo final de Ismail Elfath decantó en un festejo de rodillas que rememoró al de la Copa América 2021.

Ya con la victoria y el pase a la final consumado, sus compañeros, de los que es el héroe futbolístico, lo volvieron a levantar en andas como hicieron contra Egipto al ritmo de "que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar". Una nueva noche inolvidable de la que Messi fue parte, esta vez no como actor principal, pero sí siendo servil a un equipo que, como él dijo alguna vez, nunca nos va a dejar tirados.