En un duelo que marcará época, Argentina le ganó 2-1 a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por las semifinales del Mundial 2026, en un partido cargado de emociones. En la primera vez de Lionel Messi enfrentando a los ingleses, la Albiceleste pasó del 0-1 al 2-1 y volverá a un duelo definitorio en ocasiones consecutivas, como ya hizo en 1986 y 1990. Los ingleses ganaban por Anthony Gordonpero el golazo de Enzo Fernández y otro tanto de Lautaro Martínez decretaron la victoria inolvidable.

Argentina 2-1 Inglaterra, los goles

A los 10 minutos del segundo tiempo, Inglaterra aprovechó una jugada circunstancial donde Argentina quedó mal parada y se puso arriba. Un corte de Nicolás Tagliafico quedó dividido y la pelota derivó en Morgan Rogers, que le puso un centro preciso al segundo palo para un Gordon que apareció anticipando a Molina para establecer el 1-0.

Y fue Argentina, tuvo chances y parecía que no se daba el gol, pero terminó apareciendo el empate. Messi recibió, levantó la cabeza y encontró centralizado a Enzo Fernández, que no dudó: derechazo con rosca que se fue abriendo y esta vez Pickford no pudo sacarla.

Había una sensación de que Argentina se podía llevar puesto a Inglaterra, y todavía faltaba la jugada del '10'. En un desborde como si no tuviera 39 años, Messi se mandó y, de derecha, metió un centro espectacular para que Lautaro Martínez, que había entrado hace un rato, en la primera que tuvo, pusiera el 2-1.

Pickford le negó el gol a Nico González

En otra jugada muy clara de la Albiceleste, el arquero inglés volvió a aparecer para sostener el cero en su arco. Esta vez la tomó Messi sobre la derecha y sacó un centro puntual al punto penal donde Nico González arremetió con todo de cabeza, sin embargo, su testazo hacia abajo fue detenido por el guardameta.

Julián tuvo la más clara

Al inicio del segundo tiempo, apareció una ocasión clarísima para Argentina, que con juego largo casi se pone en ventaja. Un pelotazo que bajó Simeone para Álvarez terminó con la Araña ganando la posición y metiendo un derechazo fortísimo al primer palo que Jordan Pickford alcanzó a sacar.

Enzo, cerca

En la primera acción peligrosa de Argentina, tras una falta generada por Messi, el volante estuvo cerca de marcar un golazo. Luego de capturar un rebote luego de un disparo del '10', Fernández probó de lejos y la pelota se fue apenas arriba del arco de Jordan Pickford.

El grito de guerra argentino

Los futbolistas, hermanados en un abrazo, entonaron el himno nacional con una efusividad pocas veces vista. También lo acompañó en el sentimiento el cuerpo técnico, que en su clásico abrazo también cantó con toda la pasión, dejando en claro que pese a las declaraciones de Scaloni, hay algo más en juego que un encuentro de fútbol.

Formaciones

Luego de varias especulaciones sobre el posible once, Lionel Scaloni realizará un solo cambio en el equipo de cara al partido. Ingresará al equipo Giuliano Simeone en lugar de Rodrigo De Paul para ocupar un lugar sobre la derecha del mediocampo. Por el lado inglés, Thomas Tuchel va con tres modificaciones: Djed Spence, Reece James y Morgan Rogers serán titulares reemplazando a Nico O'Reilly, Ezri Konsa y Noni Madueke respectivamente.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

TV: Telefé, DSports, TyC Sports, TV Pública, Disney+ y Paramount+.

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

Con Messi a la cabeza, Argentina sale a calentar

Ya palpitando lo que será un partido más que especial, Argentina salió al campo de juego del Mercedes-Benz Stadium para el calentamiento precompetitivo antes de jugar con Inglaterra. Ya con los once confirmados, el momento de la salida se dio bajo un enorme aliento de los fanáticos albicelestes presentes en Atlanta.

La previa

Pese a las retieradas declaraciones de Lionel Scaloni expresando que será "solamente un partido de fútbol", el partido va a revivir una rivalidad histórica entre ambos seleccionados, que volverán a enfrentarse tras 21 años. Aquella pica comenzó en el Mundial de 1966 y se potenció tras la Guerra de Malvinas, especialmente luego del icónico 2-1 en cuartos de final de México 1986, en el que Diego Armando Maradona brilló marcando dos tantos.

Maradona dejó una huella indeleble en la historia del Argentina-Inglaterra.

Luego de dejar en el camino a Cabo Verde por 3-2 en el tiempo suplementario, de lograr una infartante victoria, también 3-2, ante Egipto, remontando dos goles, y superar a Suiza por 3-1 en el tiempo extra, Argentina está entre los cuatro mejores del mundo. Con Messi como bandera y goleador en su primer encuentro ante los Three Lions, la Albiceleste va en busca de su segunda final consecutiva. En cuanto al equipo, Scaloni mantendrá hasta el final dos dudas: Nahuel Molina o Gonzalo Montiel y la chance de que Rodrigo De Paul deje su lugar, que podría estar ocupado por Nicolás González o Giuliano Simeone.

Messi, ante un partido inédito para él, buscará llevar a Argentina a otra final. (Foto: EPA)

Por su parte, Inglaterra va por la segunda final de su historia. Los Three Lions llegan a este compromiso luego de haber dejado en el camino a Noruega por 2-1 en tiempo extra, con dos tantos de Jude Bellingham, que alcanzó al goleador Harry Kane con seis goles. De cara al cotejo, Thomas Tuchel haría retornar al once a Reece James, recuperado de una lesión muscular, y Bukayo Saka, que estuvo alternando en el cuadro titular por una dolencia en el tendón de Aquiles. Tomarían el lugar de Ezri Konsa y Noni Madueke, respectivamente.