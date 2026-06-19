La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, encabezó el acto de entrega de reconocimientos y aportes del programa “Alentando el Deporte”, una iniciativa impulsada de manera conjunta implementada por Vista Energy, Fundación Laureus Argentina y el Gobierno de la Provincia del Neuquén. La actividad se desarrolló en el auditorio de Vista Energy, en la ciudad de Neuquén, y contó además con la participación del representante de Vista Energy, Matías Weissel; Javier Van Houtte, líder de Comunidad de la empresa, el presidente de Fundación Laureus Argentina, Hugo Porta; y Agustín Gosende, integrante de esa institución, y el subsecretario de Deportes, Ignacio Russo.

También estuvieron presentes los intendentes Lucas Páez (Senillosa), Luis Sepúlveda (Huinganco,) y Malena Resa (Plottier), junto a representantes de instituciones y deportistas de distintas localidades de la provincia.

El programa tiene como objetivo fortalecer y promover el desarrollo deportivo en todo el territorio neuquino mediante dos líneas de apoyo: una destinada a organizaciones sin fines de lucro y otra orientada a deportistas amateurs destacados. La iniciativa busca acompañar proyectos vinculados al crecimiento institucional, la mejora de infraestructura, la capacitación, la participación en competencias y el desarrollo integral de los atletas.

Durante la ceremonia se reconoció a ocho instituciones seleccionadas por la empresa Vista Energy y Fundación Laureus en la convocatoria 2026, que recibirán aportes de hasta 12 millones de pesos para la ejecución de proyectos entre julio y diciembre de este año. También fueron distinguidos diez deportistas amateurs de distintas disciplinas, quienes accederán a aportes de hasta cuatro millones de pesos para fortalecer su preparación y participación en competencias.

Manuel Turone (BMX freestyle) uno de los deportistas que recibirá el apoyo del el programa "Alentando el Deporte"

Instituciones y deportistas beneficiados

En la línea destinada a organizaciones deportivas fueron seleccionadas ocho instituciones de distintas localidades de la provincia: Asociación Deportiva Centenario (Centenario); Club Social y Deportivo Plottier (Plottier); Club Andino (Villa La Angostura); Club Atlético Cumbres y Hualas (San Martín de los Andes); Federación Neuquina de Bádminton; Neudedis y Asociación Moirú (Neuquén capital).

Por su parte, en la categoría destinada a atletas amateurs fueron reconocidos Catalina Herrera (squash); Julieta Alabarce Miranda (kung fu); Manuel Turone (BMX freestyle), todos de Neuquén capital; Sofía Victoria Aguirre (para powerlifting), de Junín de los Andes; Esteban Silva (tiro con arco), de Plottier; Lucía Monje (patín de velocidad), de Senillosa; Matías Contreras (canotaje slalom), de Aluminé; Felipe Bruni (gimnasia) y Constanza Solveira (esquí freestyle) de Villa La Angostura; y Abril Garzón (ciclismo) , de Huinganco.