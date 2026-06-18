Brasil se juega una parada vital en la pelea por clasificarse dentro del Grupo C y tras el empate contra Marruecos (1 a 1) del debut emprendió viaje hacia la ciudad de Philadelphia sin Neymar.

Neymar, una preocupación para los planes de Carlo Ancelotti

El delantero, quien se sumó desgarrado a la concentración del pentacampeón, continúa con su recuperación del gemelo derecho y el cuerpo técnico decidió no moverlo del búnker montado en New Jersey para no desviar sus rutinas y prescindir de él también contra Haití para este viernes a las 21:30.

En la previa, los sudamericanos son amplios favoritos para quedarse con los tres puntos de la segunda fecha y lo ideal hubiese sido contar con el 10 para que sume los primeros minutos, pero no será así y hasta se especula con que no llegará en condiciones tampoco para cerrar la primera fase de la competencia. Brasil cerrará contra Escocia el 24 de junio y a 6 días de esa jornada, Neymar también es duda.

Neymar vuelve a quedarse afuera de la convocatoria de Brasil en el Mundial por una lesión muscular.

Cada gesto, cada decisión alrededor del delantero, ratifican la sensación de que el técnico Carlo Ancelotti lo subió al avión como algo mucho más necesario a nivel grupal que por la trascendencia que pudiera tener el actual jugador de Santos en lo futbolístico.

Se mostró con el grupo

La salida de Neynar de los convocados para el cruce con Haití sorprendió después que el seleccionado haya mostrado a la estrella entrenando a la par de sus compañeros en los minutos abiertos a la prensa. Sin embargo, sólo fueron en los movimientos precompetitivos.

Mientras tanto, el clima alrededor del combinado más ganador de la Copa del Mundo sigue siendo de tensión, aunque nadie apuesta por otra cosa que no sea una victoria que comience a acomodar la clasificación para los 16avos de final.