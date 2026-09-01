En el último día, el mercado de pases volvió a tener como gran protagonista a Enzo Fernández. Cuando parecía difícil superar los números que había generado con su llegada al Chelsea en 2023, el mediocampista campeón del mundo volvió a romper todos los moldes. Su llegada desde los Blues a Manchester City por 146 millones de euros volvió a romper todos los registros y lo ubicó como el jugador argentino más caro de la historia.

A sus 25 años, el ex River se convirtió otra vez en el protagonista de la venta más cara que haya tenido un futbolista argentino. Una marca que, curiosamente, ya le pertenecía. Hace tres años, Chelsea había desembolsado 121 millones de euros para sacarlo de Benfica, cifra que hasta ahora encabezaba el ranking nacional. Hoy, ese récord quedó atrás.

La operación confirma el crecimiento meteórico de una carrera que no deja de acumular hitos. Desde su salida de Núñez hasta su desembarco en el equipo de Pep Guardiola, Enzo protagonizó transferencias por un total de 290 millones de euros, una cifra impactante para un jugador que todavía tiene varios años de carrera por delante.

El ranking de los argentinos más caros refleja con claridad la dimensión de su logro. Los dos primeros puestos son propiedad exclusiva del mediocampista surgido en River. Detrás aparecen nombres pesados de la historia reciente como Gonzalo Higuaín, Julián Álvarez y Ángel Di María, todos muy lejos de los números que hoy maneja el nuevo refuerzo del City.

Los pases más caros de los argentinos

La nueva transferencia de Enzo Fernández al Manchester City no solo modificó su propio registro, sino que también reordenó el ranking histórico de los futbolistas argentinos más caros. El mediocampista campeón del mundo pasó a ocupar el primer lugar, seguido por él mismo. Detrás aparecen algunas de las grandes figuras argentinas de las últimas décadas como Gonzalo Higuaín, Julián Álvarez y Ángel Di María.

Enzo Fernández (Chelsea-Manchester City, 2026): 145 millones de euros. Enzo Fernández (Benfica-Chelsea, 2023): 121 millones de euros. Gonzalo Higuaín (Napoli-Juventus, 2016): 90 millones de euros. Julián Álvarez (River-Manchester City, 2022): entre 75 y 84 millones de euros. Ángel Di María (Real Madrid-Manchester United, 2014): 75 millones de euros.

Un argentino entre los más caros del mundo

El volante quedó a solo tres operaciones de alcanzar el primer lugar y comparte una lista exclusiva con algunas de las máximas estrellas del planeta.

Los únicos jugadores que tuvieron transferencias superiores fueron Neymar, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

El ranking mundial de las grandes transferencias

Neymar (Barcelona-PSG): 222 millones de euros. Kylian Mbappé (Mónaco-PSG): 180 millones de euros. Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund-Barcelona): 148 millones de euros. Enzo Fernández (Chelsea-Manchester City): 145 millones de euros. Alexander Isak (Newcastle-Liverpool): 145 millones de euros. Morgan Rogers (Aston Villa-Chelsea): 138 millones de euros. Elliot Anderson (Nottingham Forest-Manchester City): 135 millones de euros. Philippe Coutinho (Liverpool-Barcelona): 135 millones de euros. João Félix (Benfica-Atlético de Madrid): 127 millones de euros. Jude Bellingham (Borussia Dortmund-Real Madrid): 127 millones de euros.

River, otra vez beneficiado

El crecimiento de Enzo Fernández también tiene un impacto directo en River. El club de Núñez, donde el mediocampista realizó buena parte de su formación, recibirá aproximadamente 6,3 millones de euros por el mecanismo de solidaridad correspondiente a la operación.