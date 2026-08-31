El impacto por el anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina no deja de retumbar, y entre la innumerable cantidad de reacciones uno de los mensajes más emotivos fue el de Enzo Fernández. Uno de los tantos compañeros de la Pulga que se vio atravesado por la decisión del '10' le dedicó un extenso y emotivo posteo donde recuerda cómo pasó de su sueño de compartir con él la celeste y blanca a no solamente cumplirlo sino también levantar la tercera Copa del Mundo juntos.

La carta de Fernández comenzó rememorando aquel momento de la renuncia de Messi al seleccionado en 2016 tras la caída en la final de la Copa América, momento que entristeció a aquel joven que jugaba en las inferiores de River: Leo, cuando aquella vez dijiste que te ibas de la Selección me puse muy triste. Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos. Parece una boludez, pero lo hacía de verdad: pensaba cuántos años te podían quedar, cuántos me faltaban para llegar a Primera y soñaba con que, aunque fuera una vez, pudiéramos coincidir con la camiseta de Argentina", expresó el volante de Chelsea.

"Por suerte volviste. Y la vida terminó siendo mucho más linda de lo que ese pibe podía imaginar. No solo llegué a jugar con vos. Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos", recordó, y además le valoró a la Pulga sus gestos para con él y habló sobre el vínculo que lograron en estos años con la Selección Argentina. "Siempre voy a agradecerte cómo fuiste conmigo desde que llegué. Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más. Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba".

"Eso no me lo voy a olvidar nunca. Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10. Fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera. Qué suerte tuve, Leo. Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo. Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia. Te vamos a extrañar mucho, capitán”, concluyó el mediocampista.

El posteo del joven Enzo a Messi

En 2016, cuando tenía 15 años y jugaba en las divisiones inferiores de River, Enzo compartió en su cuenta de Facebook un mensaje que se hizo viral años después. En el texto, Gardelito le dedica unas palabras y le pide que reconsidere aquella primera renuncia. Seis años después, fueron campeones del mundo juntos en Qatar.