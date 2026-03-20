El fútbol brasileño quedó en shock. Lo que parecía una jugada más terminó en una de las imágenes más duras de la temporada en el Brasileirao, cuando un defensor del Grêmio sufrió una gravísima lesión que dejó a todos los presentes paralizados.

El episodio ocurrió en pleno segundo tiempo, en un cruce que no parecía fuera de lo normal pero que derivó en una escena estremecedora. Tras el impacto, el jugador cayó al suelo y rápidamente se hizo evidente la gravedad de la lesión, con su pierna en una posición antinatural que generó la reacción inmediata de compañeros y rivales.

Según se pudo reconstruir, la jugada se desató cuando el defensor avanzaba en velocidad y, tras un choque frontal, su pie quedó trabado en el césped. El peso de su cuerpo hizo el resto: la pierna cedió y se produjo una fractura expuesta que obligó a la rápida intervención del cuerpo médico.

En cuestión de segundos, el clima en el estadio cambió por completo. Los futbolistas de ambos equipos se llevaron las manos a la cabeza, muchos sin poder creer lo que estaban viendo. Entre ellos, el argentino Cristian Pavón fue uno de los más afectados, con gestos de angustia y conmoción ante la gravedad de la lesión de su compañero.

El defensor fue atendido en el campo y retirado en ambulancia, mientras el partido quedaba completamente en segundo plano. Horas más tarde, el parte médico confirmó el peor diagnóstico: fractura expuesta de tobillo, una lesión que demandará cirugía y al menos cinco meses de recuperación.

Más allá del resultado, la noche en el Brasileirao quedó marcada por una imagen que impactó a todos. Un episodio que vuelve a poner en primer plano los riesgos del deporte y que dejó una escena difícil de borrar para jugadores, hinchas y todo el mundo del fútbol.