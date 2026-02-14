Neuquén Activa el Verano 2026, 7.500 estudiantes en actividades recreativas

Con la presencia de 7.500 estudiantes se lleva adelante con éxito, por tercer verano consecutivo, la propuesta de actividades deportivas y recreativas acuáticas, de vida en la naturaleza, y experiencias de campamento y pernocte en los Centros de Educación Física (CEF) de toda la provincia, como parte del programa Neuquén Activa el Verano 2026, del ministerio de Educación.

La dinámica de los CEF, que concitó un gran interés por parte de la comunidad, se inició el lunes 2 de febrero en el CEF N°3 de Picún Leufú, y se desarrolla con matrícula sostenida en 23 Centros de Educación Física de la provincia, con dinámicas ofrecidas para grupos etarios que van de los 4 años hasta adultos mayores.

Sobre la propuesta que transita su tercer verano consecutivo con sostenida matrícula, el referente de la modalidad Educación Física del CPE (Consejo Provincial de Educación), Gastón Corroza, describió que “cuando comenzamos con las colonias de verano, en 2024, se inició un esquema de trabajo que incluyó reuniones y visitas a los establecimientos donde se realizaban las actividades, para conocer de primera mano las principales demandas de cada comunidad educativa”. Señaló, sobre la recorrida en territorio, que “se trató de una dinámica que no se desplegaba en el interior desde hacía mucho tiempo, por lo que se articuló un cronograma junto a los equipos de la DEF, para ver en el territorio la tarea de los CEF”.

Además, reflexionó que “los CEF llegan de manera gratuita y absorben las demandas, por ejemplo, en localidades que no cuentan con clubes o espacios deportivos, proponiendo extensiones en salones, espacios de Educación, o de los gobiernos comunales”.

En los establecimientos que no contaban con natatorios propios se hicieron convenios con municipios y otras instituciones para acceder a balnearios, piletas y espacios recreativos y lo mismo se implementó con las Plantas de Campamentos Educativos (PCE), que disponían sus instalaciones para ofrecer experiencias de acampada y de interacción con la naturaleza.

“Hoy esta forma de trabajo se profundizó a partir de tener mayor equipamiento adquirido por la cartera educativa para estos espacios de actividad deportiva, sumado a las mejoras que se hicieron y continúan vinculadas a infraestructura, tanto de CEF como de Plantas de Campamento Educativo”, explicó Corroza.

Entre las mejoras realizadas este año se concretó la recuperación de los natatorios del CEF N°1 de Neuquén capital y del CEF N°20 de Loncopué, con una inversión superior a los 500 millones de pesos; así también, luego de un año de no funcionar, tuvo la reactivación de su pileta tras la reparación de las bombas el CEF N° 4 de la ciudad capital.

También intervinieron los CEF N° 10 de San Patricio del Chañar con pintura en el gimnasio, el N° 3 de Picún Leufú con una cancha de fútbol, el N° 2 de Cutral Co con luminarias exteriores nuevas, y una inversión de alrededor de 17 millones de pesos. En Senillosa, se reacondicionó el CEF N°12 con reparación del techo, cocinas y accesos, con una inversión de 99 millones de pesos. El CEF N° 6 de Zapala fue pintado y se reforzó la iluminación y este verano se está remodelando el playón exterior del mismo.

En previsión para este año se encuentran ya en obra las plantas de campamento N° 2 de Junín de los Andes, y también la de Villa Pehuenia; se encararán otras acciones en las PCE de Chachín, Nonthué, y el CEF N°7 de Villa La Angostura, en la región Lagos del Sur, entre otros espacios del área.

Además, en el CEF N° 10 de San Patricio del Chañar se trabajará en la ejecución a nuevo de un playón deportivo; en la ciudad de Neuquén, para el CEF N°4 está previsto el cambio de césped de una cancha; en el CEF N° 1 se trabajará en la mejora del área albergue; en tanto en CEF N° 13 se procederá a la recuperación de su casa institucional y terreno colindante, y se hará el cambio del cerco perimetral.