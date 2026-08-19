La novela que protagonizaron Memphis Depay y Corinthians tuvo todos los condimentos para convertirse en uno de los grandes culebrones del mercado brasileño. Hubo versiones cruzadas, amenazas, reclamos públicos y hasta un anuncio oficial de rescisión. Sin embargo, cuando parecía que el neerlandés tenía los días contados en San Pablo, la historia dio un giro inesperado: hubo acuerdo y el delantero continuará en el Timao.

Depay renovó su contrato con Corinthians hasta julio de 2028 y, de esta manera, puso punto final a una disputa que había generado un verdadero terremoto dentro de la institución. El nuevo vínculo contempla además una mejora salarial del 25 por ciento respecto de las condiciones que tenía desde su llegada al club.

El acuerdo llegó justo cuando Corinthians se prepara para una noche decisiva en la Copa Libertadores. El conjunto brasileño recibirá este jueves a Rosario Central por la vuelta de los octavos de final, después del empate 0-0 registrado en el Gigante de Arroyito.

La continuidad de Depay representa una noticia importante para el Timao, que podrá contar con una de sus principales figuras para afrontar el partido que definirá al clasificado a los cuartos de final. El neerlandés ya volvió a entrenarse y, aunque llega con poco rodaje, podría comenzar el encuentro desde el banco de suplentes.

El conflicto había comenzado cuando Corinthians anunció públicamente la rescisión del contrato de Depay, argumentando que la delicada situación financiera del club impedía sostener las condiciones económicas pactadas.

La institución paulista atraviesa una fuerte crisis económica, con deudas que rondarían los 470 millones de dólares. En ese contexto, la dirigencia había demorado el envío de documentación relacionada con la renovación del delantero y también enfrentaba una deuda cercana a los 21,5 millones de reales que mantenía al club bajo un Transfer Ban impuesto por la FIFA.

La respuesta de Memphis no tardó en llegar. El atacante explotó en redes sociales y aseguró que la renovación ya había sido acordada con la dirigencia y las distintas áreas del club.

“Muy decepcionado de leer que Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo para extender mi vínculo por dos años más”, había expresado el neerlandés, quien además dejó una advertencia contundente: “No dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción”.

Parecía que la relación estaba rota. Pero las partes volvieron a sentarse, negociaron y finalmente encontraron una solución.

Depay firmó la renovación y regresó inmediatamente a los entrenamientos. Así, el delantero que hace pocos días parecía estar con un pie afuera de Corinthians volvió a ponerse la camiseta del Timao y quedó a disposición para una noche trascendental.

La presencia del neerlandés le suma una carta de jerarquía al equipo brasileño, aunque su falta de ritmo competitivo hace pensar que podría comenzar desde el banco de suplentes.

Corinthians y Rosario Central igualaron 0-0 en el partido de ida, por lo que la clasificación a los cuartos de final está completamente abierta. El conjunto brasileño tendrá la ventaja de jugar como local, pero el Canalla sabe que un empate con goles o una victoria lo pondrá en la próxima instancia.

Con la renovación ya sellada, Depay podrá estar en la convocatoria y espera su oportunidad. Después de una semana marcada por el conflicto, el juicio público y la incertidumbre, el neerlandés vuelve a mirar hacia la cancha: ahora, su próximo desafío puede ser justamente ante Rosario Central por un lugar entre los ocho mejores de América.