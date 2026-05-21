Néstor Apuzzo volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez lejos de una cancha y por motivos completamente ajenos al fútbol. El ex entrenador de Huracán desató una fuerte polémica tras realizar declaraciones discriminatorias durante una entrevista, donde lanzó comentarios ofensivos contra mujeres y personas homosexuales mientras hablaba sobre el Mundial 2026.

Las frases rápidamente se viralizaron y generaron una ola de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron el tono prejuicioso y retrógrado de sus palabras. El ex DT del Globo, reconocido por haber conseguido el ascenso y los títulos de Copa Argentina y Supercopa Argentina en 2014, quedó duramente apuntado por sus dichos.

Todo ocurrió cuando Apuzzo hablaba sobre la pasión que despierta la Selección Argentina y la enorme expectativa que genera cada Copa del Mundo. En ese contexto, comentó que “ahora vas a ver que van a haber 50 millones de técnicos”, una típica frase futbolera. Sin embargo, segundos después lanzó la declaración que encendió la polémica.

“Las mujeres son todas técnicas, los gays son técnicos, los normales somos todos técnicos porque somos Argentina”, expresó el entrenador, en una frase que fue interpretada como discriminatoria y ofensiva por gran parte del público.

Las repercusiones no tardaron en explotar. En distintas plataformas sociales, periodistas, hinchas y usuarios repudiaron las declaraciones del entrenador por considerar que reproducen estereotipos y discursos discriminatorios en pleno 2026.

Apuzzo, de extensa trayectoria en el ascenso argentino, tuvo su etapa más exitosa en Huracán durante la década del 2010. Allí consiguió el ascenso a Primera División y dos títulos históricos para el club de Parque Patricios. Luego pasó por Sacachispas y más recientemente dirigió a Deportivo Español entre 2024 y 2025.

Más allá de su recorrido futbolístico, sus declaraciones terminaron opacando nuevamente cualquier cuestión deportiva. En tiempos donde el fútbol busca mostrarse cada vez más inclusivo y abierto, los dichos del ex entrenador generaron un fuerte rechazo y lo dejaron en una posición muy cuestionada dentro del ambiente.