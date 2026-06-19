Desde las 19, en el Boston Stadium, Escocia y Marruecos se verán las caras por la segunda fecha del Grupo C de la Copa del Mundo de la FIFA. Ambos equipos afrontan un juego clave pensando en la clasificación a 16avos.

Marruecos está llamado a ser uno de los candidatos al título, y en el partido debut tuvieron pincelazos ante Brasil, quien se lo igualó con un golazo de Vinicius, y le bajo el ritmo a un cotejo que se perfilaba ampliamente favorable para los africanos. Ahora, buscará sumar los 3 puntos para seguir en la pelea por el 1.

Mohamed Ouahbi, DT del seleccionado marroquí, señaló que el cotejo será difícil, y espera un equipo más físico y directo con relación al juego pasado, señalando que “no hay que confiarse, mejorar el rendimiento requiere un trabajo serio y bien hecho".

Brahim Díaz, la figura marroquí

En frente estará Escocia, quien debutó con victoria por 1-0 ante Haiti, significando su retorno a una Copa del Mundo desde Francia 98. Los europeas terminaron hasta pidiendo la hora ante los centroamericano, que merecieron más. Un buen resultado dejará a los escoceses bien posicionados pensando en la clasificación.

Stephen Clarke, DT de Escocia sabe que no es favorito en dicho juego, "Cuando juegas contra un equipo de los diez mejores del mundo tienes que ser bueno en lo que haces sin balón", agregando además que “Debemos evitar pérdidas de balón, ser buenos con eso también. Marruecos es un equipo realmente muy bueno”.

Escocia lidera el grupo tras el 1-0 ante Haití

Probables formaciones:

Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland y Ché Adams. DT: Stephen Clarke.

Marruecos: Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari e Issa Diop. DT: Mohamed Ouahbi.

Datos del partido:

Hora: 19.00

Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)

VAR: Armando Villarreal (USA)

Estadio: Boston Stadium