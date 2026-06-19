La FIFA designó los árbitros para la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Amin Mohamed será quien llevará adelante las riendas del cotejo que la Selección Argentina se enfrente a Austria, el lunes desde las 14hs en Dallas.

Será la segunda presentación del egipcio de 40 años, que está disputando su primera Copa del Mundo. Hizo su debut en el primer día de competencia, cuando dirigió el cruce entre Corea del Sur ante República Checa, que terminó con triunfo para los asiáticos. En dicho juego hizo respetar los 5 segundos para hacer un lateral.

estará acompañado por sus compatriotas Mahmoud Abouelregal, como asistente primero, y Ahmed Hossam Taha, como segundo línea, mientras que el español Alejandro Hernández será el cuarto árbitro.

Terna completa para el cotejo entre Argentina vs Austria

Amin Mohamed es internacional desde el 2017, ejerciendo el rol de árbitro desde el 2013 en la Premier League de Egipto. Además de su país natal, también supo dirigir en la Liga de Arabia Saudita, además de dos Copas de África (2021, y 2023) más mundiales juveniles. Se destaca por ser, además de árbitro, abogado.

Será la primera vez que el egipcio dirigirá a la Selección Argentina y de Austria. En su larga trayectoria estuvo en 269 partidos, donde se destaca por su templanza, y llevar los partidos con rienda corta.

El seleccionado de Lionel Scaloni jugará su segundo compromiso mundialista este lunes desde las 14hs (Horario local) ante Austria en Dallas, cotejo enmarcado por el Grupo J que tuvo a ambos equipos triunfadores en la primera fecha. Quien gane, quedará prácticamente clasificado a la siguiente instancia.